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脫歐後貿易協議 法國要求英國開放廣泛漁業准入

中央社 / 巴黎6日綜合外電報導
法國歐洲事務國務秘書波恩。 歐新社
法國歐洲事務國務秘書波恩。 歐新社

法國歐洲事務國務秘書波恩表示，法國知道與英國達成的任何脫歐後貿易協議，法國漁民將不再保有目前在英國海域的漁獲配額，但雙方應達成協議開放「範圍大且持久的」漁業准入。

波恩（Clement Beaune）在法國「星期日報」（Journal de Dimanche）今天刊出的訪問中說，英國不能在脫離歐洲聯盟（EU）後，既要擁有歐盟單一市場全面准入，又對漁業設下自訂條件。

波恩表示：「我們知道，我們在英國領海享有完全漁獲配額的日子已結束。但我們必須要有大範圍且持久的准入。」

英國與歐盟為達成脫歐後貿易協議，正做最後努力。由於在漁業、公平競爭環境保障和未來爭端如何解決等三項棘手議題仍談不攏，雙方4日暫停協商，今天將恢復談判。

目前仍不清楚，英國或歐盟是否準備好充分改變立場，好讓談判能突破僵局。從英國在今年1月31日脫離歐盟後，到目前為止的過渡期間經驗來看，雙方改變立場的希望渺茫。過渡期將在今年底結束。

波恩表示，未來幾天歐盟和英國必須決定，是否在有信心達成協議下繼續談判，或是接受最終結果會是無協議。

他指出，英國聲稱所有參與國能在一天內批准協議，這是不切實際的說法。波恩重申，如果法國認定任何最終協議不利，將會願意動用否決權。

當被問到歐盟27國之間是否因此出現裂痕，包括在巴黎和柏林之間，波恩回答說，德國總理梅克爾（Angela Merkel）支持法國堅持要求的立場。「英國想賭賭看歐盟是否會分裂，但他們賭輸了。」

英國 歐盟 貿易協議

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