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委內瑞拉國會選舉 馬杜洛料獲勝瓜伊多地位恐不保

中央社 / 卡拉卡斯6日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。 歐新社
委內瑞拉總統馬杜洛。 歐新社

委內瑞拉今天舉行立法機關「國民議會」選舉，預料結果將鞏固總統馬杜洛的權勢，進一步弱化其對手瓜伊多。獲美國支持的反對派領袖瓜伊多則稱這場選舉是騙局，並帶頭抵制。

若馬杜洛（Nicolas Maduro）所屬的委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）勝選，就可控制國民議會（National Assembly）。席次增至227席的國民議會，是委內瑞拉目前唯一不受社會黨掌控的機構。

5年前的國民議會選舉由反對派壓倒性勝選。昨天馬杜洛在首都卡拉卡斯（Caracas）的總統府觀花宮（Miraflores Palace）說：「這一天終於來了，我們一直保持耐心。」

37歲的瓜伊多（Juan Guaido）呼籲抵制這次選舉，因為現在不存在舉行「自由公平」選舉的條件。他並形容今天的選舉是場「騙局」。

瓜伊多及其盟友計劃自7日起辦理為期1週的公投，以尋求民眾支持延長本屆國民議會的職權，直到能舉行「公平、可驗證和透明的」選舉為止。

然而公投結果將不具約束力，因為馬杜洛控制住委內瑞拉各級機關，包括最高法院和強而有力的軍隊。

委內瑞拉現正深陷政經危機，民眾疲於面對加油站前無盡的隊伍，以及基本食物與醫藥長期短缺。民眾可能因此對這場選舉興趣缺缺。市調機構Datanalisis的李昂（Luis Vicente Leon）預測這次投票率將來到34%以下。

出身巴士司機的馬杜洛在政治導師查維斯（Hugo Chavez）死後，於2013年成為總統，並於2018年一場舞弊叢生的選舉連任。國際社會多半認為馬杜洛是非法勝選。

美國、歐洲聯盟（EU）與拉美多數國家長期把委內瑞拉的經濟危機，歸咎於馬杜洛的壓迫與不當統治。去年1月，國民議會議長瓜伊多自封臨時總統後，他們轉而支持瓜伊多。

然而一開始的熱情已隨時間淡去。批評者認為瓜伊多的公投計畫不過是孤注一擲。

馬杜洛若如預期般勝選，俄羅斯和中國等外國盟友將稱這項結果給予馬杜洛政權合法性，也為俄、中助委國規避歐美制裁的協議提供合法架構。

由親馬杜洛的最高法院指派的選舉當局表示，這次大選合格選民超過2000萬人。

分析家表示，若瓜伊多吞敗，可能更加孤立無援。瓜伊多去年以議長身分自封總統，贏得約50個國家支持；預料這次選舉後他將失去議長身分，喪失自稱總統的合法性，可能迫使國際支持者重新評估立場。

瓜伊多也呼籲歐美加強制裁，但Datanalisis民調顯示，71%的委內瑞拉人反對歐美實施更多制裁。

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