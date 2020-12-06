英國脫歐後高等教育學費恐飆 歐盟留學生料減少

英國的牛津和劍橋等大學享譽全球，是不少國際學生嚮往的高等學府，但來自歐洲聯盟國家的學生指出，英國脫離歐盟後，學費將會飆漲，對來自歐盟的學生來說，吸引力恐不再。美聯社

英國 的牛津和劍橋等大學享譽全球，是不少國際學生嚮往的高等學府，但來自歐洲聯盟國家的學生指出，英國脫離歐盟 後，學費將會飆漲，對來自歐盟的學生來說，吸引力恐不再。

法新社報導，英國年底結束脫歐過渡期，明年1月不再屬於歐盟的成員後，對來自歐盟國家的學生來說，將面臨到的最大問題就是錢。

舉例來說，國際學生如果主修醫學之類的學科，學費將超過4萬英鎊（約5.3萬美元 ）。

另外還有其他的費用，像是學生簽證費約350英鎊（約466美元），以及使用國家醫療保健服務（National Health Service）必須支付500英鎊（約666美元）。

英國脫歐後，歐盟學生不再符合申請英國學生貸款的資格，費用增加對於來自歐盟較貧窮國家的學生來說，影響變大。

23歲的波蘭研究生格倫（Michal Gren）說，這對波蘭學生來說是筆「大錢」。「越來越難確定英國是否會是一流的學生會去的國家」。格倫考慮申請英國的研究所。

在倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）主修航太工程的22歲波蘭學生佛瑞（Dominik Frej）說：「現在開始，能否在英國留學不是由學術潛力和學識來決定，而是你的財力。」佛瑞為了省下生活費，目前在波蘭的華沙遠距上課。

目前旅英波蘭留學生約8000人，擔任英國波蘭留學生協會會長的佛瑞說：「這個數字肯定會縮水75%。」

根據英國大學暨學院入學服務機構（Universities and Colleges Admissions Service）的統計，今年申請到英國留學的歐盟學生人數已從去年的6480人，減少至5220人。