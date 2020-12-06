我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

英國脫歐後高等教育學費恐飆 歐盟留學生料減少

中央社 / 倫敦6日綜合外電報導
英國的牛津和劍橋等大學享譽全球，是不少國際學生嚮往的高等學府，但來自歐洲聯盟國家的學生指出，英國脫離歐盟後，學費將會飆漲，對來自歐盟的學生來說，吸引力恐不再。美聯社
英國的牛津和劍橋等大學享譽全球，是不少國際學生嚮往的高等學府，但來自歐洲聯盟國家的學生指出，英國脫離歐盟後，學費將會飆漲，對來自歐盟的學生來說，吸引力恐不再。美聯社

英國的牛津和劍橋等大學享譽全球，是不少國際學生嚮往的高等學府，但來自歐洲聯盟國家的學生指出，英國脫離歐盟後，學費將會飆漲，對來自歐盟的學生來說，吸引力恐不再。

法新社報導，英國年底結束脫歐過渡期，明年1月不再屬於歐盟的成員後，對來自歐盟國家的學生來說，將面臨到的最大問題就是錢。

舉例來說，國際學生如果主修醫學之類的學科，學費將超過4萬英鎊（約5.3萬美元）。

另外還有其他的費用，像是學生簽證費約350英鎊（約466美元），以及使用國家醫療保健服務（National Health Service）必須支付500英鎊（約666美元）。

英國脫歐後，歐盟學生不再符合申請英國學生貸款的資格，費用增加對於來自歐盟較貧窮國家的學生來說，影響變大。

23歲的波蘭研究生格倫（Michal Gren）說，這對波蘭學生來說是筆「大錢」。「越來越難確定英國是否會是一流的學生會去的國家」。格倫考慮申請英國的研究所。

在倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）主修航太工程的22歲波蘭學生佛瑞（Dominik Frej）說：「現在開始，能否在英國留學不是由學術潛力和學識來決定，而是你的財力。」佛瑞為了省下生活費，目前在波蘭的華沙遠距上課。

目前旅英波蘭留學生約8000人，擔任英國波蘭留學生協會會長的佛瑞說：「這個數字肯定會縮水75%。」

根據英國大學暨學院入學服務機構（Universities and Colleges Admissions Service）的統計，今年申請到英國留學的歐盟學生人數已從去年的6480人，減少至5220人。

英國 歐盟 美元

上一則

羅馬尼亞大選疫情陰影下登場 親歐執政黨料勝選

下一則

委內瑞拉國會選舉 馬杜洛料獲勝瓜伊多地位恐不保

延伸閱讀

王見王！歐盟執委會主席、英相會談 避硬脫歐

王見王！歐盟執委會主席、英相會談 避硬脫歐

英國3歲童秀逾萬元名牌衣 圈粉2.6萬粉絲

英國3歲童秀逾萬元名牌衣 圈粉2.6萬粉絲
英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種
化解脫歐僵局 英相強生將與歐盟領導人磋商

化解脫歐僵局 英相強生將與歐盟領導人磋商

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
英國財政大臣蘇納克和他的妻兒合影。（取材自MailOnline）

英國財相爆隱瞞資產 妻子身家勝英女王

2020-11-29 02:11
巴西總統波索納洛。(美聯社)

未認白登勝選 巴西總統：消息來源指美大選舞弊

2020-11-29 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲