羅馬尼亞大選疫情陰影下登場 親歐執政黨料勝選

羅馬尼亞自由派總理奧班。 歐新社

羅馬尼亞今天舉行國會大選投票 ，親歐的自由派執政黨在處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 方面雖飽受批評，仍可望在這次大選中獲勝。

投票所在上午7時開放，晚間9時關閉。媒體將在投票所關閉後公布出口民調 結果。

官方首批開票結果料在晚間稍後公布，

這次大選投票實施多項防疫措施，像是保持社交距離，佩帶口罩，以及手部消毒等。

近來東歐地區民粹和民族主義人士勢力崛起，羅馬尼亞自由派總理奧班（Ludovic Orban）誓言維持親歐路線，推動現代化。羅馬尼亞是歐盟成員中最貧窮的國家之一。

IMAS機構近來發表的民調顯示，奧班領導的國家自由黨（National Liberal Party，PNL）將拿下28%的選票，主要反對黨社會民主黨（Social Democratic Party，PSD）則拿下23%。

新成立的中間偏右聯盟USR-Plus則預估將拿下18%選票，鞏固在羅馬尼亞政壇日增的影響力。

這次大選受到疫情影響，加上民眾普遍對政治感到失望，投票率預估將不會超過40%。