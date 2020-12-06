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太空史上第一個小行星地下樣本 日本成功採集帶回地球

編譯李京倫／即時報導

美聯社報導，裝有太空史上第一個小行星地下樣本的密封艙，從日本小行星探測機「隼鳥二號」（Hayabusa2）分離後，於日本時間6日凌晨4時47分左右，在澳洲南部沙漠被發現，確認成功返回地球。

隼鳥二號於5日下午2時30分，在高度22萬公里處與密封艙分離。密封艙於6日凌晨2時28分左右進入大氣層，在澳洲上空形成流星般光輝火球，其後在高度10公里附近打開降落傘，約30分後著陸。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）隼鳥二號計畫經理津田雄一表示，「進入美麗大氣層，我們深受感動」。

JAXA成員根據從地面上觀測到的發光軌跡及密封艙發射的訊號等進行定位，直升機從空中搜索，很快就找到在沙漠著陸的密封艙。JAXA於6日早上展開回收作業，密封艙最早8日就可空運回日本，並於本月下旬展開內部物質確認作業。

隼鳥二號於2014年12月從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，2019年2月首次在龍宮著陸，採集表面塵土樣本，同年4月成功在龍宮製造人造撞擊坑，7月在離人造撞擊坑約20公尺處二度登陸，採集到小行星的地下樣本，是太空史上首次。

JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時痕跡，可說是「時空膠囊」，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。

隼鳥二號歷時6年、飛行約50億公里的小行星「龍宮」探測任務雖就此告一段落，但由於隼鳥二號本體上殘留很多燃料，它又被賦予新任務，預定2031年7月左右，抵達在地球與火星間公轉的小行星1998KY26進行探測。

日本 澳洲 太空

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