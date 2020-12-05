英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

媒體報導，英國女王伊莉莎白二世將在幾周內接種輝瑞疫苗。（路透資料照片）

英國 監管機關日前批准輝瑞疫苗 緊急使用授權申請，並將在下周領先全球展開大規模接種後，媒體報導，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）將在幾周內接種輝瑞疫苗。

「周日郵報」（Mail on Sunday）報導，94歲的女王和99歲夫婿菲立普親王（Prince Philip）都因年事已高，符合優先接種疫苗資格，不過不會因為王室身分獲得特殊待遇，必須排隊等候接種。

「周日郵報」指出，由於擔心反疫苗人士會削弱民眾接種疫苗的意願，英國最高層王室人士將在接種後透露自己已完成接種，「以鼓勵更多民眾接受這至關重要的一針」。

英國2日批准美國 輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的冠狀病毒疫苗緊急使用授權申請，衛生官員預計將依據年齡和脆弱程度來決定民眾接種疫苗的優先順序。

據法新社報導，護理之家的年長者和其照護者將優先接種疫苗，其次是80歲以上年長者和一線醫護人員，接下來會是其他年長者和臨床上非常脆弱者，其餘人口則將按照年齡依序接種。

「每日鏡報」（Daily Mirror）也報導，一連串在英國具有高知名度的人士已公開承諾將接種疫苗，以鼓勵大眾效法，包括英國幽默表演團體蒙提巨蟒（Monty Python）成員麥可培林（Michael Palin）和愛爾蘭歌手鮑柏葛爾多夫（Bob Geldof）。

英國總計已預訂4000萬劑輝瑞疫苗，預計首批將收到80萬劑疫苗，以展開下周的接種工作。