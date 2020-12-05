我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

新高！ 美單日22萬確診 逾28萬死 估到4月恐54萬死

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

中央社／倫敦5日電
媒體報導，英國女王伊莉莎白二世將在幾周內接種輝瑞疫苗。（路透資料照片）
媒體報導，英國女王伊莉莎白二世將在幾周內接種輝瑞疫苗。（路透資料照片）

英國監管機關日前批准輝瑞疫苗緊急使用授權申請，並將在下周領先全球展開大規模接種後，媒體報導，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）將在幾周內接種輝瑞疫苗。

「周日郵報」（Mail on Sunday）報導，94歲的女王和99歲夫婿菲立普親王（Prince Philip）都因年事已高，符合優先接種疫苗資格，不過不會因為王室身分獲得特殊待遇，必須排隊等候接種。

「周日郵報」指出，由於擔心反疫苗人士會削弱民眾接種疫苗的意願，英國最高層王室人士將在接種後透露自己已完成接種，「以鼓勵更多民眾接受這至關重要的一針」。

英國2日批准美國輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的冠狀病毒疫苗緊急使用授權申請，衛生官員預計將依據年齡和脆弱程度來決定民眾接種疫苗的優先順序。

據法新社報導，護理之家的年長者和其照護者將優先接種疫苗，其次是80歲以上年長者和一線醫護人員，接下來會是其他年長者和臨床上非常脆弱者，其餘人口則將按照年齡依序接種。

「每日鏡報」（Daily Mirror）也報導，一連串在英國具有高知名度的人士已公開承諾將接種疫苗，以鼓勵大眾效法，包括英國幽默表演團體蒙提巨蟒（Monty Python）成員麥可培林（Michael Palin）和愛爾蘭歌手鮑柏葛爾多夫（Bob Geldof）。

英國總計已預訂4000萬劑輝瑞疫苗，預計首批將收到80萬劑疫苗，以展開下周的接種工作。

疫苗 英國 美國

上一則

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

延伸閱讀

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種
聯大特別會議：科學家對所有人享有新冠疫苗持樂觀態度

聯大特別會議：科學家對所有人享有新冠疫苗持樂觀態度
台買哪家疫苗保密到家 「隱晦到有些奇怪」

台買哪家疫苗保密到家 「隱晦到有些奇怪」

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
英國財政大臣蘇納克和他的妻兒合影。（取材自MailOnline）

英國財相爆隱瞞資產 妻子身家勝英女王

2020-11-29 02:11
巴西總統波索納洛。(美聯社)

未認白登勝選 巴西總統：消息來源指美大選舞弊

2020-11-29 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻