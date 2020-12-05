直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

12月5日是莫斯科大規模接種新冠疫苗的第一天。(中新社)

5日是莫斯科大規模接種新冠疫苗 「史普尼克V」(Sputnik V)的第一天，首先被允許接種的是醫護人員、教師和社會服務人員。

當天中新社記者來到了121號諮詢—診斷綜合診所，全莫斯科70家新冠疫苗接種站之一就設在這裡。這裡的大門、走廊都貼上了「這裡接種新冠病毒疫苗」的字樣，方便接種者找到接種站。

整個接種過程分為三部分：首先接種者需要領取表格填寫自己的個人資料和身體情況，然後進入診斷室，由醫師與接種者談話，並測量其血壓 、心跳等，以此判斷接種者是否符合接種條件。在上述兩部分完成後，接種者才能進入另一間房間，由護士進行接種。

此次接種使用的疫苗是「史普尼克V」(Sputnik V)，是俄羅斯註册的首款新冠疫苗。據俄總統普京透露，這種疫苗已生產或將在未來幾天內生產超過200萬劑。莫斯科副市長拉科娃說，疫苗均由冷藏車運輸，要在避光、低溫 的條件下存儲。

接種站所有的疫苗均在冷櫃中儲存，只有在使用前才拿出。 整個接種流程大約十幾分鐘就可完成。完成後接種者會獲得一份證明，上面標注了此次接種時間和下次接種時間。通常，下次接種時間是第一次接種後的三個星期。據「史普尼克V」(Sputnik V)疫苗三期試驗二次中期分析結果顯示，第二次接種的21天後，疫苗有效性可超過95%。

莫斯科市長索比亞寧4日曾透露，4日在開放網上接種申請後的5小時內，已有5000人報名參加。據俄媒5日消息，當天共1897人已完成疫苗接種。121號咨詢—診斷綜合診所的主任醫師傑熱里尼科夫 說，來接種的人非常多。「這非常好，說明人們意識到了接種的必要性」。

傑熱里尼科夫說，自己對疫苗非常有信心，「我已經在2個月前就接種了疫苗，當時注射後出現過乏力的感覺，這是非常正常的生理反應。目前自己已對病毒形成了免疫」。幾位前來接種疫苗的人也均表示自己相信疫苗安全、有效，「否則就不會來了」，希望更多的人能够早日接種疫苗，阻斷新冠病毒的傳播。

據索比亞寧透露，未來幾個星期，隨著大批疫苗的到來，莫斯科將擴大接種人群範圍。另據普京2日要求，全俄要從下星期開始大規模接種疫苗。