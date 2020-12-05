化解脫歐僵局 英相強生將與歐盟領導人磋商

英國首相強生。(美聯社)

英國 首相強生今天將與歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）磋商，以圖化解雙方貿易談判僵局。英國完全脫離歐盟的過渡時間已所剩無幾。

英國與歐盟談判代表昨天中止貿易協商，並請出雙方領導人以設法縮小歧見，期能達成協議。雙方一週來的談判未能化解彼此的「重大分歧」。

英國已在今年元月31日脫歐 ，但規範雙邊貿易、人員往來與商務的法令在截至12月31日為止的過渡期間仍未完成修訂。無論對此有無協議，雙邊關係在12月31日之後將有所不同。

雙方暫停磋商後，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）走進火車站準備返回比利時布魯塞爾時表示：「我們一如往常般保持冷靜，如果還有辦法可想，那就再看看吧。」

這是多月談判的最新狀況，而談判在3個最棘手的問題上幾乎毫無進展，分別是漁業、確保公平競爭擔保以及化解未來爭端的方法。

雙方消息人士透露，關鍵僵局在於法國要求在英國海域享有捕撈權，不過雙方都未退出談判，顯示他們仍希望就每年將近一兆美元的貿易達成協議，以免英國脫歐陷入混亂。

另一方面，一名歐盟官員今天表示，歐盟在目前階段並無計畫就英國脫歐召開緊急高峰會；並說，現已有一項安排在12月10－11日召開的會議。