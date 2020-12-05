我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市1年級或以上學生 重返教室須簽檢測同意表

新冠疫苗兩周內到長島 納蘇郡郡長：打疫苗就是愛國

化解脫歐僵局 英相強生將與歐盟領導人磋商

中央社倫敦5日綜合外電報導
英國首相強生。(美聯社)
英國首相強生。(美聯社)

英國首相強生今天將與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）磋商，以圖化解雙方貿易談判僵局。英國完全脫離歐盟的過渡時間已所剩無幾。

英國與歐盟談判代表昨天中止貿易協商，並請出雙方領導人以設法縮小歧見，期能達成協議。雙方一週來的談判未能化解彼此的「重大分歧」。

英國已在今年元月31日脫歐，但規範雙邊貿易、人員往來與商務的法令在截至12月31日為止的過渡期間仍未完成修訂。無論對此有無協議，雙邊關係在12月31日之後將有所不同。

雙方暫停磋商後，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）走進火車站準備返回比利時布魯塞爾時表示：「我們一如往常般保持冷靜，如果還有辦法可想，那就再看看吧。」

這是多月談判的最新狀況，而談判在3個最棘手的問題上幾乎毫無進展，分別是漁業、確保公平競爭擔保以及化解未來爭端的方法。

雙方消息人士透露，關鍵僵局在於法國要求在英國海域享有捕撈權，不過雙方都未退出談判，顯示他們仍希望就每年將近一兆美元的貿易達成協議，以免英國脫歐陷入混亂。

另一方面，一名歐盟官員今天表示，歐盟在目前階段並無計畫就英國脫歐召開緊急高峰會；並說，現已有一項安排在12月10－11日召開的會議。

英國 歐盟 脫歐

上一則

聯大特別會議：科學家對所有人享有新冠疫苗持樂觀態度

延伸閱讀

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查

500億英鎊紙鈔人間蒸發 英國議員促央行調查
香港立法會前議員許智峯 由丹麥轉抵英國

香港立法會前議員許智峯 由丹麥轉抵英國
英政府估計 五年內有32萬港人赴英

英政府估計 五年內有32萬港人赴英
英國電商老闆豪砸2100萬英鎊送員工 秘書36歲就退休

英國電商老闆豪砸2100萬英鎊送員工 秘書36歲就退休

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
英國財政大臣蘇納克和他的妻兒合影。（取材自MailOnline）

英國財相爆隱瞞資產 妻子身家勝英女王

2020-11-29 02:11
巴西總統波索納洛。(美聯社)

未認白登勝選 巴西總統：消息來源指美大選舞弊

2020-11-29 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >