福斯汽車：車用晶片短缺 可能拖慢中國汽車生產

福斯與車用零件供應商警告，疫情打亂部分汽車電子元件的全球晶片供應，可能拖累汽車生產速度。 路透

德國汽車 大廠福斯（Volkswagen）警告，車用晶片短缺可能干擾中國 的汽車生產，且狀況可能會一直持續到明年；此時晶片製造商正提高價格和擴大產量，以因應供應吃緊。

路透報導，中國最大的外國汽車製造商福斯4日表示，中國的總體汽車生產可能受干擾，主因新冠肺炎疫情 打亂全球晶片供應。

福斯的代表說：「用於部分汽車電子元件的晶片供應持續受影響，受疫情引發的不確性拖累。這造成汽車生產可能受干擾，而且情況可能惡化，因中國市場已全速復甦，從而帶動需求回升。」

汽車零件供應商馬牌（Continental）及博世（Bosch）也提出類似警示。馬牌說：「儘管半導體製造商的回應是擴大產能，因應預料之外的需求，但市場最快六到九個月才能取得所需數量。因此，潛在的交貨瓶頸也許會延續到2021年。」

德國車用晶片製造商英飛凌（Infineon）表示正擴大投資，擴大奧地利一座新晶片廠的規模，「我們已考慮到明年汽車生產會出現一定幅度的成長這項因素，因此將調整全球晶片製造產能。」

荷蘭車用晶片龍頭恩智浦（NXP）已告知顧客，須調漲所有產品的價格，因正面臨材料成本大幅升高和晶片極度短缺。