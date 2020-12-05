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瑞士學者：全球對中國敵意高漲 美中持續競爭

中央社／布魯塞爾5日專電
瑞士蘇黎世大學4日起舉辦線上國際研討會，學者認為目前全球對中國敵意高漲，美中未來將持續競爭。Getty Images
瑞士蘇黎世大學4日起舉辦線上國際研討會，學者認為目前全球對中國敵意高漲，美中未來將持續競爭。Getty Images

瑞士蘇黎世大學4日起舉辦線上國際研討會，學者認為目前全球對中國敵意高漲，美中未來將持續競爭；另駐瑞士代表黃偉峰表示，台灣需因應時勢彈性應變。

瑞士蘇黎世大學自12月4日起一連2天舉辦「大、中、小型國家因應美中戰略競爭」國際線上研討會，逾50位來自歐、美、亞洲等國的國際關係專家學者、政界人士參與。

瑞士聯邦理工大學安全研究中心安全研究組主任卡爾森（Brian Carlson）在會中表示，從中國角度來看，習近平的政策在集中國內權力，因此共產黨更為專政，沒有新聞自由，對新疆持續鎮壓，在南海強化軍事建設。

卡爾森說，目前全球對於中國的敵意高漲，中國政府是依靠民族主義合法化其統治，認為中國與美國將持續在經濟、科技、國際秩序等層面競爭，但小國如何自處是一個挑戰。

黃偉峰應邀擔任講者時指出，在美中戰略競爭下，台灣需彈性應變，並提到川普政府對中國的強硬政策，以及中國的戰狼外交都有其內部原因。台灣感謝川普政府許多對台友善措施，例如通過多項友台法案、高層官員訪台，且最重要是建立軍售常態化。

至於中小型國家面對美中爭霸的立場，他舉例台灣的世界級半導體公司台積電獲邀到美國設廠，而香港匯豐銀行和渣打銀行則被北京要求公開支持香港國安法，個別跨國公司所遭遇的問題也可能發生在中小型國家。

另美國戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）則回顧美中關係，認為美中雖然偶有衝突，但以合作居多，但在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情之後，美中關係變得相當不同。有些人把美國總統當選人拜登視為主張繼續與中國往來，這是相當錯誤的看法，拜登同樣將中國視為競爭與衝突的對象。

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