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充飢食材變美景 蕎麥花妝扮越南河江吸人潮

中央社／越南河江省5日專電
河江省共有7個縣鄰近中國，邊界長近278公里，有19個民族，占當地人口62%。圖為戴著花環、揹著花籃的赫蒙族孩童。中央社
河江省共有7個縣鄰近中國，邊界長近278公里，有19個民族，占當地人口62%。圖為戴著花環、揹著花籃的赫蒙族孩童。中央社

越南北部河江省原是靜謐的農業省，居民們以蕎麥果腹。多年前有歐洲背包客將蕎麥花盛開照片上傳網路，令河江省聲名大噪。在疫情衝擊下，今年到訪旅客人次仍破150萬。

每到11、12月，河江省就會湧入欣賞蕎麥花的人潮。這個位於越南最北、緊鄰中國雲南省的觀光勝地交通易達性不高，國際旅客須先搭機到河內，再坐車7至8小時，沿著陡峭山勢一路蜿蜒升至海拔上千公尺。

河江省外務廳人員阮氏秋亥（Nguyen Thi Thu Hoi）說，河江省原是個純樸又封閉的農業省，直到2008年一名歐洲背包客到訪，拍下一片粉紅色蕎麥花田上傳網路後，意外打開國際知名度，也讓當地政府意識到河江省的觀光潛力。

蕎麥花越文稱作Tam Giac Mach，特色是花期顏色多變，剛開時是白色，漸漸轉為粉紅、淺紫，快凋謝時又變為深紅色，葉子則呈三角形。於是滿山花開花落間，河江省就彷彿自動換了好幾次「地毯」。

值得一提的是，在物質匱乏的年代，蕎麥其實是糧食作物，當地山區居民常用蕎麥粉做成餅或麵條充飢。只是隨著生活條件改善，當地居民漸漸不再食用，而是提供給遊客品嘗，成了體驗在地生活的一環。

但養育河江省世代人的蕎麥並未因此被淡忘，改以「觀光大使」的角色肩負當地90萬人口生計。自2015年起，河江省官方開始舉辦蕎麥花節，鼓勵居民在農地、山坡撒下大量蕎麥種子，花況在耶誕節前後開到最盛。

在蕎麥花節的助攻下，河江省旅客數自2015年的全年70萬人次逐步上升，此後每年成長率都維持雙位數；近5年旅遊業對河江省的國內生產毛額（GDP）貢獻達8.8%。儘管今年受疫情衝擊，河江省全年仍有150萬人次到訪。

河江省共有7個縣鄰近中國，邊界長近278公里，省內擁有19個民族，占當地人口62%。到此一遊除了可以沐浴在蕎麥花海裡拍照打卡，還可和戴著花環、揹著花籃的赫蒙族（Hmong，苗族支系）孩童合照。

河江省居民戴國越（Tai Quoc Viet）說，來賞花的旅客愈來愈多，盼蕎麥花節擴大規模，帶動當地經濟。河內市民范東春（Pham Dong Xuan）今年規劃2天假期到河江省旅遊，說最想去逛少數民族市集、吃特產。

不過河江省4月曾出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，一度挫及當地觀光。河江省省長阮文山（Nguyen Van Son）說，疫情下轉而主打國旅並加強防疫，盼傳遞「安全河江」形象，挽回旅客信心。

觀光 疫情 越南

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