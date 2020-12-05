熟女誘14歲少年床戰 因「他看起來更老」獲判無罪

英國格洛斯特一位32歲女子和14歲少年發生性關係後遭到檢方起訴，她宣稱對方說自己年滿法定16歲且外貌「看起來更老」，陪審團最後採信，只用一小時左右就做出無罪裁定，但女子還是擔心自己永遠洗不掉性侵 犯的標籤。

每日郵報報導，當事人文森（Teah Vincent）育有三名小孩，被控蓄意和未成年人性交。文森承認她將少年邀到臥房後發生性關係，但強調她以為對方至少已16歲，對於他才14歲也感到震驚。

文森的律師前一日向陪審團展示少年臉書 自介的擷圖，指出生年齡填上2000年，讓他比實際年齡更老。被叫回來作證的少年解釋，他在13歲生日一周前收到新手機 ，但臉書規定必須年滿13歲才能註冊。因此他填入假的出生年分，這樣才能玩遊戲與使用其他功能，「我可以等6天滿13歲才註冊，但我選擇16到17歲，就為了用臉書」。

文森與少年對於他是否表明已16歲各執一詞，她證稱「我覺得他看起來更老，我沒想過他可能未成年。我們上床前，他絕對沒跟我講他才9年級或才14歲」。

據報文森聽到無罪判決後，當場就流下眼淚，也和朋友在法院外拍照慶賀，稱自己光為等候開庭就虛耗2年人生光陰，並上臉書報平安，感謝朋友的力挺與信任，讓她撐過人生最艱困的兩年。

文森的母親海倫娜則為女兒抱屈，稱她經歷過一切和流言蜚語，已被官司弄到心力交瘁，現在正服用抗憂鬱藥，也沒有辦法睡覺，「我女兒被案子毀了，需要一段長時間才能恢復」。

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