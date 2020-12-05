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俄網紅為1000元打賞 惡整懷孕女友 她被活活凍死

編譯中心／ 綜合報導
將女友遺體拖進室內才發覺事情嚴重，在鏡頭前痛哭。 (取材自太陽報)
將女友遺體拖進室內才發覺事情嚴重，在鏡頭前痛哭。 (取材自太陽報)

俄羅斯有一名30歲網路男主播斯塔（Stas Reshetnikov）為了獲得粉絲打賞，竟將28歲懷孕女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）反鎖在攝氏零下幾度的室外陽台數小時，釀成一屍兩命悲劇。如今，又有外媒爆出該斯塔原本就是「仇女」人士，且在過去的直播影片中都可看到對女性的虐待及不滿情緒。

據外媒《太陽報》、《紐約郵報》報導，網名「Stas Reeflay」的列舍特尼科夫與格里戈耶娃常進行網上遊戲直播，不時互相惡搞，吸引到不少粉絲。2日時為了1000美元的粉絲捐款，將僅穿內衣褲的格里戈耶娃反鎖在室外陽台，隨即返回電腦前繼續遊戲直播，再開門時卻發現格里戈耶娃已失去意識。

事實上，斯塔先前就常在直播上表達對「女性的不尊重」，直播內容充滿著羞辱、虐待狂和厭女的主題。更有一名自稱瓦倫蒂娜的朋友指出，斯塔過去的直播對女友「極為殘忍」，有一次甚至與朋友一起對瓦倫蒂娜噴胡椒水，看到她痛苦得在地上打滾與哀嚎，卻仍與友人在一旁嬉笑，甚至要求用胡椒噴霧「幫她洗澡」。

紐約 美元 俄羅斯

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