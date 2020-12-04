馬克宏「不會讓新法限制自由」再籲中國關閉集中營

法國總統馬克宏今晚接受法國網路媒體Brut專訪，盼與年輕世代溝通。他重申不會讓新法限制自由，也再次呼籲中國關閉維吾爾族集中營及歐洲團結抗中。(歐新社)

面對近月來的紛擾，法國總統馬克宏 今晚接受法國網路媒體Brut專訪，盼與年輕世代溝通。他重申不會讓新法限制自由，也再次呼籲中國 關閉維吾爾族集中營及歐洲團結抗中。

在近兩個半小時的直播專訪中，馬克宏（Emmanuel Macron）逐一回應三名記者的連番提問，議題包括抗疫失能、恐怖主義、警察 暴力、「整體安全法」草案爭議等。

記者首先提及法國民眾近日最關心的議題，警察暴力與種族歧視。馬克宏坦承，「是有警察的暴力行為…但『警察暴力』這個詞已經被激進團體政治化了」。馬克宏認為，警察的種族歧視並非制度性的，而且示威者中也存在攻擊警察的暴力分子。

至於「整體安全法」（Sécurité globale）草案中飽受抨擊的第24條限制民眾惡意散播執法人員影像，馬克宏再次澄清此法不會影響人民記錄與傳播執法人員影像。他坦言，「限制新聞自由不會是我們的作法，我們在這個辯論上說了太多蠢話」。

「整體安全法」草案第24條條文日前應馬克宏的要求，已退回由提案人以及國會多數黨黨團改寫。

此外，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan ）今天在伊斯坦堡向媒體稱：「馬克宏是法國的一個問題。因為馬克宏，法國正在經歷一段非常危險的時期。我希望法國能儘快擺脫馬克宏這個麻煩。」

對此，馬克宏僅說，「我相信尊重」，並拒絕回應厄多安的言論。

馬克宏也強調法國對伊斯蘭教沒有任何意見，只是在法國「我們可以批評所有宗教及所有哲學」。

在維吾爾族議題上，Brut記者表示，中國1100萬遭受暴力對待的維吾爾族是許多網友關切的問題，有人認為馬克宏對於維吾爾族承受的暴力無動於衷。對此，馬克宏認為這樣的評論「不公平」。

他表示：「我不可能跟中國宣戰，我的責任是要跟（中國國家主席）習近平還有中國當局公開討論這個議題。」

在直播專訪接近尾聲時馬克宏強調：「若我們想要對中國強硬，根據地緣政治現實主義，整個歐洲需要團結，必須捍衛歐洲價值，對抗強迫勞動並保障人權。聯合國應該要派團調查，我們也呼籲立即停止集中營與暴力行為。」

法國獨立網路媒體Brut於2016年成立，專攻社群媒體、影像新聞及直播，主要目標族群為年輕世代。新聞現場的直播觀看人數通常超過萬人，觀眾遍布100個國家，在英國、印度、美國、墨西哥、日本等地都設有辦公室。