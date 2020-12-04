土耳其疫情若未趨緩 公衛專家：跨年可能封4天

圖為1日土耳其宵禁期間，一名男子走在伊斯坦堡的購物街上。美聯社

土耳其新冠肺炎疫情 沒有趨緩跡象，今天晚間開始實施56小時周末全面宵禁 。衛生部公衛專家表示，如果仍無法遏制疫情，將實施更全面性封鎖，包括跨年期間可能宵禁4天。

衛生部昨晚公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情通報，過去24小時新增3萬2381起確診病例，187例喪生；累計52萬167例確診、1萬4316人病故。

土耳其單日新增病例數僅次於人口規模高出許多的美國、巴西、印度，反映疫情相當嚴峻。總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）說，當局不得不「將民眾移動縮減到最低程度，以降低大流行的負面衝擊」。

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員卡耶帕馬茲（Afsin Emre Kayipmaz）告訴親政府的土耳其語「自由日報」（Hurriyet）：「政府採行漸進式措施，就公共衛生觀點來說，徹底封鎖更能降低醫療體系負擔，但是我們也應該思考其他有效的封鎖措施。」

他說，為遏制疫情蔓延，有可能自12月31日起宵禁4天。

卡耶帕馬茲說：「還有一個月可以針對此一選項進行評估，我們會根據這段期間的病例數提出若干建議。」

土耳其2019冠狀病毒疾病病例數自11月中旬起激增，厄多安11月30日宣布，周五晚間9時至周一清晨5時全面封鎖，周間自晚間9時至隔天清晨5時宵禁，自12月1日開始實施。

同時，20歲以下、65歲以上民眾禁止搭乘大眾運輸工具；餐廳雖可營業，但僅限外送。新措施還包括購物商場營業時間縮短為上午10時至晚間8時，進入購物商場必須出示健康碼（HES code）；托兒所關閉；婚禮和葬禮限30人參加。

土耳其政府為控制疫情，規定公民或居留的外國人搭乘飛機、火車或客運前須出示證明非病患或密切接觸者的HES碼。HES碼可自衛生部手機應用程式下載或傳簡訊申請。