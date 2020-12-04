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「希特勒」贏得非洲地方選舉？同名同姓議員網路暴紅

編譯張君堯／即時報導
非洲國家納米比亞奧彭嘉地區一名新當選的議員，名字跟納粹德國領導人希特勒一模一樣，引起關注。TWITTER／@DiarioElipse
非洲國家納米比亞奧彭嘉地區一名新當選的議員，名字跟納粹德國領導人希特勒一模一樣，引起關注。TWITTER／@DiarioElipse

非洲國家納米比亞一位名叫「阿道夫・希特勒」（Adolf Hitler）的男子，以85％的支持率贏得地方選舉，他的姓名與納粹德國領導人希特勒一模一樣，引起關注。被問到父母為何會這樣命名時，這位「非洲希特勒」表示，父親並不曉得希特勒的暴行。

這位納米比亞奧彭嘉（Ompundja）選區的新科議員，全名為「阿道夫・希特勒・烏諾那」（Adolf Hitler Uunona），名字爆紅後，他澄清自己與希特勒沒有任何親戚關係，也強調自己沒有要「征服」奧彭嘉地區，更沒有打算「統治世界」。

烏諾那猜測父親在為自己取名時，應該不曉得希特勒代表什麼，他也是等到長大後，才發覺自己與一個曾想征服全世界的狂人同名。

烏諾那的妻子都以「阿道夫」稱呼他，儘管習慣別人叫他「阿道夫‧烏諾那」，但烏諾那現在想改名也來不及了。

上個月的選舉中，烏諾那代表納米比亞執政黨「西南非人民組織」（SWAPO）於選舉中獲得1196張選票，他的名字在候選人名單上被縮寫為「Adolf H」，但選舉網站上登的是全名。

烏諾那勝選的新聞曝光後，「阿道夫・希特勒」一詞3日在推特登上熱搜，世界各地的人們都在討論他的名字，一名網友開玩笑說道：「當然，如果希特勒沒有拿下85％的選票，並贏得選舉，2020年就不完整了」，其他網友則驚訝地問：「這真的是他的姓名？」

納米比亞曾是「德屬西南非」，從1884年起一直是德意志帝國的殖民地，直到第一次世界大戰後帝國瓦解才建國，迄今仍有不少街道與地區以德文命名，每年也有約12萬德國人造訪。

德國 南非 推特

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