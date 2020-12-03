澳洲總理微信公眾號發文 慘遭騰訊封殺刪除

澳洲總理莫里森微信公眾號已不見他本月1日的發文。（截圖自莫里森微信公眾號）

因一張暗指澳洲 軍人在阿富汗濫殺無辜的合成圖片，而引發的中澳關係緊張持續發酵。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周二下午在他個人微信 公眾號針對此事發表的一篇文章，昨天傳出遭到封殺並刪除。澳大利亞廣播公司（ABC）中文網稱，騰訊給出的理由是，「涉及使用煽動，誤導，違背客觀事實」或「 捏造社會熱點，歪曲歷史事件」。

據ABC中文網報導，莫里森1日在其微信公眾號發表的文章主要是針澳洲華人。莫里森表示，「這個含有澳大利亞士兵虛假圖片的帖子並不會削弱大家對澳大利亞華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱我們與中國 人民的友誼。」

文章稱，「我們認可、深切感謝並重視幾代華裔移民為澳大利亞作出的貢獻。」

莫里森在文中也再次表達對中國外交部發言人趙立堅日前推文的不滿，並稱澳洲在以「誠實且透明的方式」處理布雷頓調查（Brereton Inquiry）中所指稱的各項戰爭罪行。

但莫里森這篇貼文昨天已無法查看。ABC中文網表示，騰訊刪除澳洲總理文章的事件在澳洲華人社區中引起強烈反響。

目前無法確認，莫里森這篇文章被刪除究竟是來自中國官方的要求，或者是因有大量網友舉報而遭封殺。相對於此，推特並未封殺趙立堅這則爭議貼文，僅將其發表的圖片標註為「敏感」。

莫里森去年2月中國農歷新年前，在微信開通個人公眾號「Scott Morrison」。中國網路媒體《觀察者網》表示，當時有分析人士稱，在澳洲2019年即將舉行大選的背景下，莫里森此舉被認為意在拉攏華人選民。

觀察者網指出，根據微信的規定，開通個人公眾號需要使用中國公民身分號碼進行認證。從帳號信息來看，莫里森用來註冊的身分證號來自福建。帳號開通以來，莫里森的總理辦公室從未透露該帳號所使用身分證的擁有者，只強調該帳號設立目的是「與使用微信的華裔澳大利亞人進行交流」。

ABC中文網表示，去年就曾有記者問莫里森，其微信帳號是否會遭到中國政府審查。莫里森當時的回答是：「不會的，我們還沒有遇到這樣的審查。」

針對莫里森遭刪文一事，目前澳洲官方態度低調。澳洲一名政府官員對ABC表示，現在說騰訊是否按照中國政府的命令撤除莫里森的文章還為時過早。