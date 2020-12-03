倫敦市長愛將 被揭跑去美國「超遠距工作」惹眾怒

現年33歲的斯坦納為倫敦市長可汗的政治公關主任，年薪高達12萬英鎊。過去七年，斯坦納一直是可汗最信賴的幕僚之一。London.gov

倫敦 市長的公關主任近日遭爆料，指他從10月開始，就一直待在離倫敦8000多公里外的加州「居家辦公」，曝光後遭英國 議員質疑他坐領高薪，卻因八小時的時差只能在下午聯繫，這樣要怎麼辦公。

現年33歲的斯坦納（Jack Stenner）為倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）的政治公關主任，年薪高達12萬英鎊（約16.1萬美元），過去的七年間，斯坦納一直是可汗最信賴的幕僚之一。

據悉，斯坦納10月在英國第二次全國封鎖令生效前，就從東倫敦的住家搬離。現在他與31歲的女友一起住在舊金山 郊區一間面海的公寓中，相當愜意。

整起事件會曝光，是因為斯坦納先在Instagram帳號上發布了一張俯瞰舊金山灣的照片，引人懷疑他究竟身處何地。隨後當《太陽報》開始調查時，斯坦納就立刻將帳號設為私人，更引發揣測。

倫敦市議會的消息人士抨擊：「這太離譜了，他被允許搬到數千英里之外，這樣要如何做好自己分內的工作？當我們在工作時，他那裡（舊金山）是深夜，這讓人不快」。

英國保守黨的倫敦市長候選人貝利（Shaun Bailey）則批評沙迪克汗，質疑他為什麼要用納稅人的錢供養自己的公關在舊金山曬「日光浴」，同時倫敦人卻仍須為工作提心吊膽。

英媒已聯繫倫敦市長辦公室以取得回應，市政府發言人則表示對員工事務不發表任何評論。