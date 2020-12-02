紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 

英國衛生大臣韓考克宣布，首批80萬劑新冠疫苗下周起施打。圖為他走出英相宅邸唐寧街10號時，大姆指比出「讚」的手勢。(美聯社)

英國 政府2日宣布，批准美國 製藥大廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗 使用授權，搶在美國與歐盟之前於下周正式開放民眾接種；期間英國政府亦向美方監管機構施壓，使英國人得以在美國人之前優先施打疫苗。

然而，外界不斷揣測英國政府為何能搶在美國政府之前批准疫苗使用授權；根據紐約時報分析，主要是兩國審核疫苗的方式有所不同。

英國藥品及保健產品管理局(MHRA)首席執行長芮恩(June Raine)表示：「這好比登山前大家都會先做好萬全的準備，但事實上我們早在6月就開始進行，11月10日我們收到初步分析結果時，可說是先抵達山腳下的營地；而當我收到最後分析結果時，我們已經準備做最後的衝刺了。」

該報導分析，英國可以超前美國批准疫苗使用授權的主要原因如下：

●當美方正忙著驗證原始數據和試驗結果的同時，英國政府及其他單位相對更仰賴疫苗生產公司自己的分析；這使驗證程序加快許多，美方監管機構則是盡可能面面俱到，確保疫苗使用安全無虞。

●英國監管機構透過專家成立的委員會進行諮詢，這點與美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和局外的專家小組評估候選疫苗程序類似；然而，FDA預計10日才召集FDA專家小組的會議，但英國委員會主席2日卻說，他們早已和輝瑞進行超過40個小時的會議，針對所有必要事宜進行討論。

●最後，即將脫歐的英國已無須等待歐盟的指示，該國在疫情期間全面掌握批准緊急使用授權的權力；待英國於31日正式完成脫歐後，這些權力將成為永久性的。

儘管如此，歐盟的監管機構指出，英國批准疫苗的程序太過狹隘，僅適用於特定疫苗；但遭到輝瑞官方否認，英國官員則沒有任何回應。

曾為FDA提出防疫建議的賓州大學教授歐費特(Paul Offit)2日接受訪問時說：「我們能在犧牲最少病患的情況下擊敗病毒，已經是非常了不起了。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)