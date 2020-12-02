英國火速批准疫苗 官員：獲批絕無「抄捷徑」

英國衛生大臣韓考克2日說，將以3種方式分發輝瑞疫苗且由於疫苗的儲存條件，分發工作相當具有挑戰性。(路透)

英國 今天領先全球批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發新冠病毒疾病（COVID-19）疫苗 。官員強調安全是第一要務，疫苗獲得批准絕對「沒有抄捷徑」。

英國政府上午10時緊急召開記者會，宣布施打的優先順序，較為脆弱的長者及醫護人員將優先施打，染疫後危險性較高的脆弱族群也在優先名單中。

80萬劑疫苗將從下周開始提供接種，未滿50歲民眾暫時還排不上施打名單。可施打的民眾將被隨機選出，會接收到國家醫療保健服務（NHS）通知。第一劑施打後21天施打第2劑，施打完成後7天可產生效力。

英國廣播公司（BBC）報導，由於疫苗需要攝氏負70度的存放環境，預料率先施打的地方將是大醫院。目前約有50所醫院預備提供接種，設立在體育館、會議中心等場所的疫苗接種中心也在準備當中。

這款疫苗只花了10個月就被批准施打，把通常需要花上10年的過程大幅壓縮。

英國藥品及保健產品管理局（MHRA）首席執行長芮恩（June Raine）在記者會接受提問時表示，安全是第一要務，疫苗獲得批准絕對「沒有走捷徑」，大眾可以放心施打疫苗。

英格蘭地區今天將解除封城措施，3日凌晨起回歸3級疫情 警報系統，超過2000萬人居住在被劃為最嚴格的第3級。

不過，疫苗監管機構疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）主席Wei Shen Lim表示，疫苗施打的順序和居住地區的疫情警報等級無關，完全由脆弱程度決定。

他也表示，JCVI會依據醫護人員的個人健康因素、染疫風險，以及與脆弱族群的接觸程度來決定優先施打疫苗的醫護人員。記者提問，若有NHS醫護人員不願意施打，會不會受罰，他表示，施打疫苗並沒有強制性。