中國不滿趙立堅假圖受關注 阿爾登：原則問題

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。美聯社

中國 外交部官員以假圖諷刺澳洲 引起國際輿論嘩然，紐西蘭總理阿爾登也就事件表示關注，又引發中國外交部發言人的指責。對此，阿爾登今天強調自己的言論是「攸關原則問題」。

中國外交部發言人趙立堅11月30日在推特放上一張造假圖片，畫面中一名身穿澳洲軍服的男子左手挾持著一名包著澳洲國旗的阿富汗小孩，右手握著匕首，刀鋒架在小孩的脖子上，指澳洲軍人殺害阿富汗無武裝囚犯與平民；此一舉動激起澳洲朝野不滿。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）明確要求中國政府必就「假圖」事件道歉。而紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也在昨天向媒體表示，紐西蘭政府已經就事件向中國當局表示關切。

中國外交部昨天例行記者會上，發言人華春瑩 提出反駁。她說：「中國一個年輕人用電腦繪製的插畫。繪製的插畫同偽造的照片，是不同的概念。這張插畫依據的是澳大利亞（澳洲）國防部已經證實的調查報告，雖然是插畫，但反映的是事實。」

針對阿爾登昨天的言論，華春瑩也在例行記者會上向國際媒體表示不滿；她說：「坦白說，我看到相關報導時感到很詫異。這件事情跟新西蘭（紐西蘭）有什麼關係嗎？難道新方（紐西蘭）贊同甚至支持澳大利亞（澳洲）的做法嗎？」

阿爾登今天向紐西蘭廣播電台（RNZ）表示，她之所以對事件表示關注，是因為「攸關原則問題」；她解釋：「如果我們看到澳洲散布不實影像，例如一張經過改造過的影像，我們也是會提出關注的。」

她強調：「對我們來說，這是攸關原則問題。於是，我們對此提出了關注。」

阿爾登認為，她的言論應該不會導致中國經濟報復。

紐西蘭貿易部長歐康納（Damien O'Connor）也表示，他不擔心事件會損害紐西蘭和中國的貿易關係。他形容，紐、中兩國有著「健康」和「成熟」的關係。