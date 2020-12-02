好事近了？傳東南亞兩大叫車平台合併談判進展順利

知情人士說，東南亞叫車平台Grab可望與Gojek聯姻。路透

彭博資訊引述知情人士報導，東南亞 兩大叫車平台Grab和Gojek，已在合併談判上取得重大進展，若交易成局，可望成為東南亞網路業規模最大的合併案。

知情人士說，Grab和Gojek這兩家東南亞最具價值的新創公司，已逐漸縮小歧異，但一些協議的內容仍待溝通。目前Grab和Gojek的最高層正在處理協議的最終細節，參與討論的包括Grab的大金主，即軟銀孫正義。

近幾年來，Grab與Gojek為了爭奪食品外送和行動支付市場的主導地位，展開一場代價高昂的激烈競爭。股東已呼籲這兩家公司合併在東南亞的業務，以減緩現金流失的速度，並打造一家該區域內最強大的網路企業。Grab已打入東南亞八個國家，目前估值逾140億美元 ；Gojek估值則為100億美元，版圖遍布印尼 、新加坡、菲律賓、泰國、及越南。

知情人士指出，一項獲得廣大支持的人事架構是，Grab創辦人陳炳耀在合併後的公司出任執行長，而Gojek高層則在印尼當地以Gojek品牌負責新公司業務。知情人士透露，這兩家公司可能會各自以原有的品牌營運一段時間，最終目標是讓公司掛牌上市。

知情人士透露，談判仍有變數，因此最終也可能破局。就算談成，這樁交易案仍待監管機關核准，各國政府可能會擔心，這兩大叫車平台聯姻將構成壟斷疑慮。