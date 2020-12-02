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時代的眼淚！英國「零售業紙牌屋」開始倒塌

編譯湯淑君／綜合外電
英國連鎖百貨公司丹本漢將陸續關閉旗下共124家店，1.2萬名員工飯碗不保。歐新社
英國連鎖百貨公司丹本漢將陸續關閉旗下共124家店，1.2萬名員工飯碗不保。歐新社

零售店最繁忙的年底假期購物季即將來臨，就在此時，卻驚傳英國兩家零售業者倒閉收攤的消息，令人不勝唏噓。

旗下擁有124家百貨公司、僱用1.2萬名員工的丹本漢（Debenhams）1日表示，將開始陸續關店，各門市營運到庫存售罄為止，估計可能在明年初停止營運。丹本漢已在4月進入破產程序，但一直未能找到買家接手。

前一天，旗下員工1.3萬人且擁有Topshop和Miss Selfridge等品牌的服飾集團阿卡狄亞（Arcadia），也宣布進入破產程序。阿卡狄亞的服飾品牌在丹本漢百貨大舉設櫃。

一連兩天，英國零售業倒下兩個骨牌，究竟反映什麼問題？

Hargreaves Lansdown分析師史翠特說：「商業街上的零售店紙牌屋正瀕臨倒塌。」她說，阿卡狄亞的品牌是丹本漢百貨公司中最突出的，「竟陷入破產程序，因此讓管理層大感震驚」。

曾幾何時，英國服飾零售業享有黃金年代，讓英國全國上下引以為傲。馬莎百貨（Marks & Spencer）數十年來一直是優質的代名詞；丹本漢的晚禮服專櫃則是消費者挑選重要宴會穿著的首選地；在2000年代，Topshop有如阿卡狄亞「皇冠上的珠寶」，公認是時尚品味表徵。

但近年來這些品牌遭遇重重的挑戰。海外快時尚巨人接連入侵，西班牙的Zara和瑞典的H&M開始銷售更便宜、更時髦的服飾；最近更多純做網路生意的新秀也接踵而至，像是Boohoo和Pretty Little Thing。

紐約時報報導指出，快時尚和電子商務興起，已讓英國服飾零售店業者飽受生存壓力；新冠肺炎疫情來襲，更加速他們的滅亡。封鎖防疫限制二度關閉英格蘭各地的服飾店，並加速電商革命。昔日老字號零售商和百貨公司若動作太遲鈍，未能及時投資發展線上事業，如今面臨客流量日益萎縮的困境。

史翠特說：「一如阿卡狄亞，丹本漢假如零售店足跡小一些，原本存活機會可大一些，但他們開了太多的店，又簽了難以擺脫的長期租約。」

英國 破產 零售業

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