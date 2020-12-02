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歐洲最大3D列印住宅 2人僅花25小時蓋好一樓

編譯張君堯／即時報導
由電腦控制的3D列印機，會將混和水泥擠出並一層層堆疊建成房屋，同時留有可安裝天然氣、水電和污水管道的空間。(路透)
由電腦控制的3D列印機，會將混和水泥擠出並一層層堆疊建成房屋，同時留有可安裝天然氣、水電和污水管道的空間。(路透)

德國巴伐利亞（Bavaria）正建造全歐洲最大的3D列印住宅，建商希望省時省力的特點將為建築業帶來新氣象。

這棟占地380平方公尺的三層建築將容納五間公寓，德國建商Peri使用丹麥公司COBOD製造的大型3D列印機建造，是全歐用3D列印機所建造的最大住宅建築。

Peri發言人麥爾波茲（Fabian Meyer-Broetz）表示，德國對建築的標準很高，用來蓋房的3D列印技術也毫不遜色，包括節能、隔音效果都非常好，就設計而言，3D列印還能創造出任何想像中的形狀。

由電腦控制的3D列印機，會將混和水泥擠出並一層層堆疊建成房屋，承重牆建成後，內部空隙也將填滿水泥，同時留有可安裝天然氣、水電和污水管道的空間。

建商執行長路普（Fabian Rupp）表示，這樣的多層公寓以往需要五個工人，但在3D列印技術的幫助下只要兩、三人，像這棟住宅他們蓋好一樓只用兩人花費25小時，以往需要五人五天。

路普也指出，這項優勢恰好彌補建築業的缺工問題，他也希望3D列印技術能夠吸引更多年輕人投入建築業。不過目前3D列印建築仍有缺點，像是在氣溫降到攝氏零度以下時，機器就無法運作。

這棟占地380平方公尺的三層建築將容納五間公寓，是全歐洲用3D列印機所建造的最大...
這棟占地380平方公尺的三層建築將容納五間公寓，是全歐洲用3D列印機所建造的最大住宅。(COBOD)

3D列印 德國 天然氣

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