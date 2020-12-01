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英格蘭封城將解禁 國會通過疫情警報系統

中央社／倫敦2日電
英格蘭地區將實施比先前更嚴格的疫情分級警報系統。(新華社)
英格蘭地區將實施比先前更嚴格的疫情分級警報系統。(新華社)

英國下議院1日以291票贊成、78票反對，通過將從3日凌晨0時1分起，在英格蘭地區實施比先前更嚴格的疫情分級警報系統。

英格蘭地區2日將解除封城措施，回歸3級疫情警報系統，警報等級1級為疫情中等、2級高、3級非常高。

根據政府上週預告的劃分結果，英格蘭絕大多數地區疫情為第2及第3級。但有部分議員認為劃分的行政單位過大，導致疫情輕微的地區也被列入高疫情等級，因此反對。

英國廣播公司（BBC）報導，投票結果顯示，有55名保守黨同僚投下反對票，是英國首相強生（Boris Johnson）上任迄今遭遇的最大跑票，另有16名保守黨議員選擇棄權。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在下議院發言催票時一度哽咽，表示他的繼祖父上個月染疫過世，呼籲議員支持強生的新疫情警報系統。

韓考克表示，疫情一旦失控，就會急速惡化，醫院將承受巨大壓力，民眾也將因此病故。「這並非臆測」，因為已經有上萬家庭受到病毒影響，包括他自己。

3日即將施行的3級警報系統，比英格蘭在11月初封城前的系統更加嚴格。第2級禁止不同家戶在室內見面，在室外見面人數上限6人。最嚴格的第3級，則是禁止不同家戶在室內、室外聚會。

根據統計，被劃入第2級地區有超過3200萬人，第3 級有2300萬人；僅有約1%英格蘭民眾居住在第1級疫情警報地區，能享有室內外上限6人聚會的自由。

儘管英格蘭封城即將解禁，非必要商店將恢復營業，但這是因為強生在先前承諾絕對會在12月2日解禁，而非英國的疫情明顯好轉。

英國官方數據顯示，過去24小時新增1萬3430起確診案例、603人病故。

疫情 英國 封城

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