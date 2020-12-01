法國300公斤男跌斷腿受困家中 當局出動50人救援

法國男子帕納畢耶跌斷腿後困在家中數月，當局出動約50人，協助體重300公斤的他就醫。(Getty Images)

法國南部一名體重約300公斤的男子，因跌斷腿困在臥房地板好幾個月，但因身軀過於龐大難以移動，當局出動了大約50名員警、救難人員和醫師，協助這名男子離開屋內。

法新社報導，帕納畢耶（Alain Panabiere）的律師科多尼（Jean Codognes）表示，53歲的帕納畢耶跌斷腿後困在位於貝比濃市中心的家中好幾個月。

帕納畢耶由兄弟照料他的飲食，但他的情況急速惡化，他的律師科多尼10月底致函法國內政部 長達馬南（Gerald Darmanin），請求提供緊急救援。

幾天後，帕納畢耶和法國反肥胖 聯盟（Anti-Obesity League）也提出控告，指控當局未能協助「陷入險境的個人」。

科多尼說：「這是高風險的任務。」警方在帕納畢耶的兩層樓住宅執行救援任務時，於狹窄街道圍起封鎖線。

警方表示，附近的鄰居也被要求離開住家，以免發生意外。

根據現場的法新社記者表示，工人強化建物結構後，切出一個通道通往二樓外牆。

接著吊著點滴的帕納畢耶，被小心翼翼地抬到停在屋外起重機上的一個金屬箱，然後把他送下來到在一旁等候的救護車上。

蒙貝列（Montpellier）附近一所醫院的院長亞維農（Antoine Avignon）說：「當你要再次移動一名已2到5年不動如山的人，會有心臟失償和靜脈栓塞的風險。」

「你讓休息了一段時間的心血管系統重新恢復。」

亞維農表示，帕納畢耶將在蒙貝列治療，幾週後再轉到復健中心。