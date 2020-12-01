威懾中國 印度海軍成功試射布拉莫斯反艦飛彈

在中印邊境 緊張之際，印度 海軍發言人宣布，印度海軍今天在孟加拉灣的一艘驅逐艦，再度成功試射可攜帶核子彈頭的布拉莫斯（BrahMos）反艦飛彈，並擊中靶船。

由印度國防研究暨發展組織（DRDO）和俄羅斯合作開發布拉莫斯超音速巡弋飛彈可攜帶核子彈頭，射程300公里，除陸地版已成功開發，印度之後又開發空軍和海軍衍生型，以擴大對中國 、巴基斯坦等潛在敵人的威懾。

印度海軍發言人推特官方帳號下午推文說，蘭維賈伊（INS Ranvijay）號驅逐艦在孟加拉灣發射布拉莫斯反艦飛彈，以最大距離及最高精確度擊中靶船。

印度國防研究暨發展組織稍後也推文指出，今天成功試射反艦型布拉莫斯超音速巡弋飛彈，並以一艘退役艦艇作為目標，飛彈進行複雜的操控後，擊中目標靶船。

印度與中國部隊5月初起在拉達克東部對峙且引發45年以來最嚴重衝突後，由於對峙緊張無法緩解，印度近來不斷試射各型飛彈，試圖威懾中國。

其中，布拉莫斯飛彈身為印度最重要的核子戰略武器之一，印度陸軍版、海軍版和空軍版的布拉莫斯飛彈已陸續在9、10月進行試射。

9月30日，印度陸軍成功試射陸基版的增程型布拉莫斯飛彈，射程擴大為450公里；10月17日，印度海軍在阿拉伯海，從本土製造的匿蹤驅逐艦「清奈」號（INS Chennai）試射海軍版的布拉莫斯反艦飛彈，擊中目標；10月30日，印度空軍蘇愷30MKI（Su-30MKI）攜帶空射版的布拉莫斯飛彈從旁遮普省一處空軍基地起飛，擊中孟加拉灣的一個目標。

印度海軍今天再度成功試射布拉莫斯反艦飛彈，驗證這款飛彈的精確打擊能力及最大攻擊範圍。