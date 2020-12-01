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趙立堅假圖批澳洲軍人 澳媒刊六四坦克人照反擊

中央社雪梨1日綜合外電報導
澳洲「每日電訊報」1日以頭版刊登1989年六四天安門事件「坦克人」的照片，並模仿趙立堅語氣要求北京為PO假圖片事件究責。圖取自IndoPac_Info推特
澳洲「每日電訊報」1日以頭版刊登1989年六四天安門事件「坦克人」的照片，並模仿趙立堅語氣要求北京為PO假圖片事件究責。圖取自IndoPac_Info推特

中國外交部發言人趙立堅近日用假圖片嘲諷駐阿富汗澳洲軍人殺害平民及俘虜。澳洲一家媒體今天以頭版刊登1989年六四天安門事件「坦克人」的照片，並模仿趙立堅語氣要求究責。

趙立堅昨天在推特（Twitter）放上一張造假照片，畫面中一名身穿澳洲軍服的男子左手挾持著一名被裹上澳洲國旗的阿富汗孩童，右手則握著匕首，刀鋒架在小孩的脖子上。

趙立堅還配上圖說：「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。」

面對趙立堅的行徑，澳洲「每日電訊報」（The Daily Telegraph）今天在頭版刊登天安門事件一人阻擋坦克前進的「坦克人」照反擊，並附上圖說：「中國軍人殺害中國平民和學生令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。註：這張照片是真的。」

趙立堅昨天推文後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨即召開記者會回應，指中國官方推文配上假照片的做法「令人非常反感」。澳洲朝野政治人物紛紛公開譴責中國官方此舉，認為這種低劣貼文讓中國自身蒙羞。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天早上接受當地公廣媒體「紐西蘭電視台」（TVNZ）訪問時也說，紐西蘭政府已經聯絡中國當局，就中國官方在社群網站貼文使用假照片的作法表示關切。

但中國仍拒絕道歉。中國駐坎培拉大使館今天發表聲明，指控澳洲政府試圖轉移外界對澳洲軍人在阿富汗犯下暴行的關切。

中國大使館的聲明也指出，澳洲政府試圖「激化澳洲的民族主義」，「一些澳洲政治人物與媒體的憤怒和怒吼，不過是對趙先生推文的誤讀與過度反應」。

澳洲方面已呼籲推特（Twitter）撤下趙立堅的推文，但遭推特拒絕。

推特指出已替這則貼文加註「敏感」字樣，同時表示，政府官方帳號對於時事政治議題的評論或「外交政策恫嚇」，一般來說並未違反推特規範。

澳洲 中國 趙立堅

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