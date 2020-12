趙立堅假圖批澳洲軍人 澳媒刊六四坦克人照反擊

中國 外交部發言人趙立堅 近日用假圖片嘲諷駐阿富汗澳洲 軍人殺害平民及俘虜。澳洲一家媒體今天以頭版刊登1989年六四天安門事件「坦克人」的照片,並模仿趙立堅語氣要求究責。

趙立堅昨天在推特(Twitter)放上一張造假照片,畫面中一名身穿澳洲軍服的男子左手挾持著一名被裹上澳洲國旗的阿富汗孩童,右手則握著匕首,刀鋒架在小孩的脖子上。

趙立堅還配上圖說:「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑,並要求對他們究責。」

面對趙立堅的行徑,澳洲「每日電訊報」(The Daily Telegraph)今天在頭版刊登天安門事件一人阻擋坦克前進的「坦克人」照反擊,並附上圖說:「中國軍人殺害中國平民和學生令人震驚。我們強烈譴責這種行徑,並要求對他們究責。註:這張照片是真的。」

#TheDailyTelegraph in #Australia responds to #Beijing



"Shocked by the murder of #Chinese civilians & students by Chinese soldiers. We strongly condemn such acts & call for holding them accountable."

Via @ukpapers



"PS: This photo is real"



Well done Australia!!! 👍🇦🇺👍 pic.twitter.com/qmR4qAL4CP