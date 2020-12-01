新冠肺炎又帶走一位時尚人 LONGCHAMP摺疊包開創者離世

愛馬仕櫥窗藝術總監Leïla Menchari因為新冠肺炎於今年4月去世，享年92歲。圖／愛馬仕提供

新冠肺炎 疫情使得2020年成為難關重重又令人難過的一年，LONGCHAMP總裁暨經典摺疊包Le Pliage的開創者菲力．卡仕格蘭（Philippe Cassegrain）傳出因新冠肺炎併發症 病逝，享年83歲，是2020年第3位因新冠肺炎而離開的時尚名人。

據LONGCHAMP官方消息指出，菲力．卡仕格蘭（Philippe Cassegrain） 在巴黎時間11月28日逝世於新冠肺炎併發症；而在今年4月初，義大利 鞋履品牌創辦人Sergio Rossi也因新冠肺炎而在84歲離世，他於1968年創立了同名鞋履品牌，他的兒子Gianvito Rossi後來也成為女鞋設計師；享耆壽92歲的愛馬仕HERMES 櫥窗藝術總監Leïla Menchari，也在4月初同樣因新冠肺炎病逝，她在愛馬仕工作超過50年，直到2013年宣布退休，是舉世公認的櫥窗魔法師。

LONGCHAMP創立於1948年，總裁菲力．卡仕格蘭於1972年接手父親的事業，參與創作設計、製作、行銷到銷售發展，於1972年推出第一款使用尼龍帆布配以皮革製成的旅行袋，並將品牌擴展至亞洲；1993 年，他創作了極受歡迎的 Le Pliage摺疊包，一舉成為品牌指標性的識別包款，也打開LONGCHAMP在全球的知名度，摺疊包更成為旅法的最佳伴手禮，是上班族幾乎人手一袋的經典小資包款。