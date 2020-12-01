我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問：他並不夠格

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

日本2020年流行語大獎出爐 防疫新詞「三密」摘冠

中央社／東京1日綜合外電報導
日本年度新語．流行語大獎揭曉，2020年度大獎由防疫新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）奪得。路透
日本年度新語．流行語大獎揭曉，2020年度大獎由防疫新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）奪得。路透

日本年度新語．流行語大獎今天揭曉，2020年度大獎由防疫新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）奪得，超人氣漫畫「鬼滅之刃」與韓劇「愛的迫降」也名列10大流行語。

新語．流行語大獎活動選出這一年來成為話題的詞彙，範圍涵蓋時事、發言、流行等，主辦單位為出版「現代用語基礎知識」的自由國民社，今天公布年度大獎得主及10大流行語。

日本放送協會（NHK）報導，今年流行語第一名是日本政府為防新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫情，所使用的新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸），常呼籲民眾要避免「三密」，以降低感染風險。

10大流行語中有一半與疫情相關，除了「三密」，還有嘲諷前首相安倍晉三每戶發送2片布口罩的「安倍口罩」、振興經濟措施「Go To活動」，以及因祈福疾病退散而流行的人魚妖精Amabie、形容在網路上進行遠距教學、遠距工作等的「線上○○」等。

此外，10大流行語還有韓劇「愛的迫降」、任天堂人氣遊戲「動森」（「集合啦！動物森友會」的簡稱）、漫畫與動畫都爆紅的「鬼滅之刃」、一個人享受露營的「獨自露營」，以及搞笑藝人「不破醬」。

日本 疫情 韓劇

上一則

日皇獨生女愛子公主滿19歲 與愛犬同亮相

下一則

新冠肺炎又帶走一位時尚人 LONGCHAMP摺疊包開創者離世

延伸閱讀

白宮防疫顧問阿特拉斯辭職：祝福白登！

白宮防疫顧問阿特拉斯辭職：祝福白登！

洛縣新冠住院數創新高 多市反防疫令

洛縣新冠住院數創新高 多市反防疫令
日本真子公主婚事終獲父親點頭 要駙馬解決財務糾紛

日本真子公主婚事終獲父親點頭 要駙馬解決財務糾紛
「鬼滅之刃」擊沉「鐵達尼號」 奪日本影史亞軍

「鬼滅之刃」擊沉「鐵達尼號」 奪日本影史亞軍

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
梅根與兒子亞契今年要在美國度過感恩節。圖／路透資料照片

哈利、梅根讓兒子亞契見女王曾祖母 卻拒絕伯父與嬸嬸

2020-11-27 13:17
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
周庭入選BBC年度百大女性。(美聯社)

BBC評選百大女性 周庭、方方、楊紫瓊上榜

2020-11-24 08:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉
感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫