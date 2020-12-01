日本2020年流行語大獎出爐 防疫新詞「三密」摘冠

日本年度新語．流行語大獎揭曉，2020年度大獎由防疫新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）奪得。路透

日本 年度新語．流行語大獎今天揭曉，2020年度大獎由防疫新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸）奪得，超人氣漫畫「鬼滅之刃」與韓劇 「愛的迫降」也名列10大流行語。

新語．流行語大獎活動選出這一年來成為話題的詞彙，範圍涵蓋時事、發言、流行等，主辦單位為出版「現代用語基礎知識」的自由國民社，今天公布年度大獎得主及10大流行語。

日本放送協會（NHK）報導，今年流行語第一名是日本政府為防新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫情 ，所使用的新詞彙「三密」（密閉空間、密集人群及密切接觸），常呼籲民眾要避免「三密」，以降低感染風險。

10大流行語中有一半與疫情相關，除了「三密」，還有嘲諷前首相安倍晉三每戶發送2片布口罩的「安倍口罩」、振興經濟措施「Go To活動」，以及因祈福疾病退散而流行的人魚妖精Amabie、形容在網路上進行遠距教學、遠距工作等的「線上○○」等。

此外，10大流行語還有韓劇「愛的迫降」、任天堂人氣遊戲「動森」（「集合啦！動物森友會」的簡稱）、漫畫與動畫都爆紅的「鬼滅之刃」、一個人享受露營的「獨自露營」，以及搞笑藝人「不破醬」。