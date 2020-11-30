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法國疫苗接種順序排定 養老院最優先 醫護排第二

中新社／巴黎11月30日電
一名法國女子走過商店街，橱窗內的聖誕老公公也戴上口罩。(路透)
一名法國女子走過商店街，橱窗內的聖誕老公公也戴上口罩。(路透)

法國衛生部門當地時間11月30日表示，計畫分為五階段推進新冠疫苗接種工作，養老院中的老人和工作人員最優先接種。　　

法國高等衛生總署當天就疫苗接種相關問題向政府提交報告，並向外界概述了疫苗接種計畫的五階段。養老院中的老人和工作人員將是疫苗接種的最優先人群，他們的總人數約有84萬，將在第一階段接種。

疫苗接種的第二階段關注75歲以上但沒有住在養老院的老人，特別是其中有糖尿病等基礎性疾病的老年病患。

醫務工作者、救護人員以及交通運輸人員等在高危感染部門工作者也將在這一階段接種疫苗。

第二階段需進行疫苗接種的人員合計達1490萬人。

疫苗接種的第三階段將關注50歲以上的人群，以及50歲以下有健康問題的人群。教師、警察等維護經濟、社會正常運轉的工作者將在這一階段接種疫苗。第三階段預計有1700萬人將進行疫苗接種。

第四階段將為密閉空間工作的人員及其密切接觸者進行疫苗接種，其中包括超市員工等。精神病院的患者、監獄的囚犯以及無家可歸的人也將在這一階段接種疫苗。　　

法國高等衛生總署建議，在上述四個階段的所有人群都進行疫苗接種之後，其他沒有嚴重基礎性疾病的18至50歲人群在疫苗剩餘劑量充裕的情況下，將在最後的第五階段接種疫苗。

法國政府計畫本周對外宣布疫苗接種的具體細節，包括如何安排接種、接種地點的選擇等。法國總理卡斯泰上周表示，如果進展順利，疫苗接種工作可能於今年年底或明年1月初開始。

根據30日晚發布的官方數據，法國新冠肺炎累計確診病例為222萬2488例，累計死亡病例為5萬2731例。住院患者人數為2萬8258人，重症患者人數3751人。法國病毒檢測陽性率現為10.9%。

法國巴黎老佛爺百貨(Lafayette department store)佈置了...
法國巴黎老佛爺百貨(Lafayette department store)佈置了一棵巨大的聖誕樹。(路透)

疫苗 養老院 警察

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