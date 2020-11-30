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北約改革報告：必須更關注中國軍事崛起挑戰

中央社布魯塞爾/柏林30日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）明天將發布改革報告，其中將指出，儘管在今後十年間俄羅斯仍將是北約的主要對手，北約也必須更認真思考如何因應中國及其軍事崛起。

路透社報導，這份報告名為「北約2030」（NATO 2030），由一個號稱為「智者」的團體所籌劃，內容包括138項建議。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年曾批評北約已「腦死」，這個組織的宗旨及實用性正日漸受到質疑。

一名看過這份報告的北約外交官表示：「中國不再是西方希望的良性貿易夥伴。中國是我們這個世紀的崛起強權，北約必須適時改變。」這名官員意指中國在北極及非洲的活動，以及對歐洲基礎建設的巨額投資。

這名外交官引述報告指稱，北約的部分因應措施應是維持對中國的科技優勢，以及保護電腦網路及基礎建設。

這份報告指出，由30個會員國組成的北約，也可以與澳洲等非北約國家建立更緊密關係，並且更關注在外太空的嚇阻能力，因為中國正發展太空資產。

多名外交官引述這份報告表示，北約應考慮將中國納入其正式總體戰略文件「戰略概念」（Strategic Concept），只是北約還不至於宣告中國是對手。

中國 太空 北大西洋公約組織

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