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菲國染疫病例年底恐達50萬 馬尼拉禁聖誕報佳音

中央社馬尼拉30日專電
菲律賓新冠肺炎每日新增病例仍在攀升，安格利斯市一處購物商場以看板提醒民眾戴口罩並保持社交距離。中央社
菲律賓新冠肺炎每日新增病例仍在攀升，安格利斯市一處購物商場以看板提醒民眾戴口罩並保持社交距離。中央社

菲律賓大學研究團隊預測，年底前，菲國新冠肺炎確診病例可能攀升到50萬例。為防止疫情擴散，馬尼拉都會區17位市長決議，禁止平安夜報佳音及在政府辦公室舉辦聖誕派對。

菲律賓今天通報新增1773例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診病例、19人不治，累計確診病例達43萬1630例，已有8392人病逝。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓大學新冠肺炎研究團隊OCTA報告顯示，11月菲國新冠肺炎每日新增病例略微攀升，但隨著聖誕假期臨近，全國確診數可能激增，在年底前達到47萬到50萬例。

研究團隊表示，菲國新冠肺炎新確診病例攀升，主因是政府進一步放寬經濟活動後出現社區感染。專家也發現，經過數個月防疫措施與限制，公眾開始疲乏，對抗疫規範「遵從度下滑」。

聖誕假期即將到來，菲國疫情卻未見緩和。菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，大馬尼拉地區帕拉納圭市（Parañaque）市長歐立瓦瑞斯（Edwin Olivarez）告訴DZMM電台，市長們已決議，馬尼拉都會區將禁止平安夜報佳音及在政府辦公室舉辦聖誕派對。

至於民間機構辦公室，瓦瑞斯說，他們建議不要舉辦聖誕派對，因為馬尼拉地區仍禁止10人以上聚會。

OCTA研究團隊也在報告中籲請民眾避免出現在人潮擁擠的封閉空間，不要參加聖誕聚會，以免疫情蔓延。

新冠肺炎 疫情 防疫

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