白登上台後 巴勒斯坦期望有助於獨立建國

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(中)。(新華社資料照)

美國總統當選人白登 明年初入主白宮，巴勒斯坦當局與阿拉伯聯盟今天表示，他們期許白登領導的美國新政府，為建立獨立的巴勒斯坦國扮演「正面」角色。

有鑑於美國總統大選 結果，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）與總部在開羅的阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit），就以色列與巴勒斯坦的衝突在埃及首都舉行會談。

根據一份聯合聲明，阿巴斯與阿波蓋特期許美國新政府，「為重拾更積極與正面角色做好準備」，以尋求化解衝突之道與建立巴勒斯坦國。

阿巴斯呼籲白登（Joe Biden）重建巴勒斯坦與華府之間關係。現任總統川普 （Donald Trump）任內，雙方關係崩盤。

巴勒斯坦自治政府與川普政府關係決裂，並指控川普主政期間毫無顧忌力挺以色列，而川普個人則是下令停止金援聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），這是聯合國援助巴勒斯坦難民營的機構。

為尋求各方援助巴勒斯坦民眾，阿巴斯目前正展開區域之旅，他今天稍早會晤約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），並將於30日在開羅與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）舉行會談。