疫情另類效應 歐洲人狂搶低價中古車

新冠疫情讓歐洲民眾不敢搭乘大眾交通工具，開始紛紛搶購低價中古車。 美聯社

在新冠肺炎疫情 籠罩下，包括歐洲等各地的民眾都不敢搭乘公車、火車等大眾運輸工具，但也不敢在經濟情勢如此不穩定之際花大錢購買新車，因此只好紛紛轉向搶購便宜的中古車。

據研究公司IHS Markit和線上購車平台AutoScout24數據，全歐洲申請登記的中古車數量顯著增加，在網路搜尋中古車的次數也激增。

以法國為例，第3季申請登記的中古車數量增加近16%，相較之下，該國當季的新車銷售下滑逾5%。另外，法國7至9月線上搜尋20年以上老車的次數躍增80%。

然而，民眾對中古車的興趣增加，對正在苦撐經營的大眾運輸網不是好消息；對環保而言同樣不是好事，因為老車通常較不環保，需求卻比較環保的電動車 來得高。

但就長期來說，新冠疫情時代下這種從大眾運輸朝向「個人移動」的轉移，預料將使車廠受惠。歐洲今年1至10月的新車銷售銳減27%，對汽車製造業造成重大打擊。

英國中古車經銷商Nawaie Motoring總經理蘇爾塔尼表示，價格在3000英鎊（約4006美元 ）以下的中古車行情最看俏。這類中古車的車齡大多都已10年以上，近來價格躍漲25%，因為許多原本習慣搭乘大眾運輸工具的買家，開始尋找其他負擔得起的替代交通工具。

他說：「任何價格3000英鎊以下的中古車都賣得很好，我們也很難補充庫存，因為所有人都在找同樣的車。」「大多數會出手的買家，都是因為他們想要避免搭乘大眾運輸。」