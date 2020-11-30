新冠疫苗利潤大 日本企業為何不賺這個錢？

輝瑞疫苗預計最早12月11日能在美國接種。路透

日本 共同社報導，歐美製藥巨頭輝瑞與莫德納的新冠肺炎疫苗 即將上市，日本卻明顯落後，日本國內製藥公司中，源自大阪大學的製藥創新企業AnGes是唯一已開展臨床試驗的一家，鹽野義製藥和第一三共甚至還未進入臨床試驗階段，原因是日本政府指揮不力，加上製藥公司認為，一旦疫情 平息就沒人接種，對具有風險的巨額投資怯步不前。

輝瑞疫苗預計最早12月11日能在美國接種。競爭對手、英國製藥巨頭阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的疫苗也有望在年內申請使用授權。美國生物科技企業莫德納也公布初步結果稱，其疫苗有效性達到94.5%。

日本研發疫苗進度落後，原因之一是企業規模差距大。2019會計年度（1至12月）財報顯示，輝瑞和阿斯特捷利康的銷售額分別達到517.5億美元和243.84億美元。而日本巨頭之一的第一三共2019會計年度（2019年4月至2020年3月）財報銷售額僅為9817億日圓（約94.3億美元）。其差距主要表現在左右競爭力的研發費上，第一三共僅為輝瑞的約五分之一。

此外，日本近年來一直未發生大規模疫情，此外，國民對疫苗副作用的警惕心理原本就很強。瑞士信貸證券高級分析師酒井文義指出，「幾乎沒有日企認為這是商機」，因為一旦疫情平息，疫苗需求就不復存在。