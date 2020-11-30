我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1338萬 佛州逼近百萬

反制美國 中國外交部宣布：就涉港問題制裁美方四人

FT：台灣與紐西蘭能為商務旅行的未來 提供這些經驗

編譯林聰毅／綜合外電
紐西蘭上周舉行的CIO Awards典禮，與會來賓近身互動熱絡，且均未戴口罩，絲毫未受疫情影響。取材自ciosummit.co.nz
紐西蘭上周舉行的CIO Awards典禮，與會來賓近身互動熱絡，且均未戴口罩，絲毫未受疫情影響。取材自ciosummit.co.nz

紐西蘭上周在奧克蘭市民劇院舉行CIO Awards頒獎典禮，與會貴賓與得獎者互動熱絡，650人擠在典禮開始前的雞尾酒會上享用飲料、傾身交談，有人甚至手挽著手拍照，令人驚訝的是，他們都沒有戴口罩。這些畫面著實羨煞了在北半球受困於封鎖措施的人。

倫敦金融時報副主編史卡平克（Michael Skapinker）說，當人們能像紐西蘭一樣控制新冠肺炎疫情時，或許這就是人們未來的生活。紐國染疫病故人數為25人，民眾生活一切如常，不像是世界上許多人迄今仍無法過正常生活。 

史卡平克說，那麼，在新冠肺炎疫情期間的商務旅行方面，紐西蘭能提供什麼經驗？還是會像微軟共同創辦人蓋茲所說，商務旅行將比疫前減少50％？

史卡平克在與台灣晶華酒店董事長潘思亮交談時，對大致未受疫情影響國家的旅行模式甚感興趣。新冠疫情在台灣只造成七人死亡，潘思亮對他說，台灣本地的商務旅行已經恢復了。

在台灣，出席會議的人數也大幅減少。人們發現可以遠距開會，造訪公司內部辦公室的次數也比疫情前少，但潘思亮說，他認為在亞洲地區擁有子公司的企業領導人，由於語言和文化的差異，需要恢復造訪辦公室才能確實傳達公司的訊息。在美國與歐洲，因為跨國企業主要使用英語運營，公司內部造訪並不會大舉捲土重來。 真正的商務旅行熱潮在於銷售以及面對面的訓練，因為在Zoom上是無法達成交易的。

史卡平克指出，在紐西蘭也看到了類似的模式。國內旅行增加，與去年同期相比，9和10月奧克蘭機場的國際旅客數量劇減97％。 但是國內遊行人數在9月下降53％，而10月僅減少35％。

旅行科技公司Serko執行長葛拉夫頓（Darrin Grafton）表示，他已看到場外會議的興起。 這是必要的，因為並非所有人都回到辦公室。飛行中心旅行集團（Flight Center Travel Group）企業旅行總經理奎爾（Nick Queale）表示，許多人已經適應了每周三天在家、兩天在辦公室的模式。

奎爾說，對許多公司而言，參加會議似乎是不必要的支出，公司正在認真考慮需要進行哪些旅行，並研究了投資回報率，例如採礦和製造業對旅行的需求特別強勁。無論如何，旅行將會被抑制好幾年，但商務是一種社交活動，對疫情的記憶也將逐漸消失。葛拉夫頓說，商務旅行將會減少，但減幅不會高達50％。

疫情 台灣 新冠肺炎

上一則

葡萄酒遭中徵反傾銷稅 澳產業組織：小型酒商首當其衝

下一則

新冠疫苗利潤大 日本企業為何不賺這個錢？

延伸閱讀

染疫隔離 教職員不足被迫遠距教學 不少學校苦惱

染疫隔離 教職員不足被迫遠距教學 不少學校苦惱
洛縣染疫住院破2000人 創夏季來新高 24％在重症監護室

洛縣染疫住院破2000人 創夏季來新高 24％在重症監護室
悲慘！紐西蘭鯨豚集體擱淺 120隻死亡

悲慘！紐西蘭鯨豚集體擱淺 120隻死亡
不捨！紐西蘭外島100頭領航鯨擱淺死亡 另30頭安樂死

不捨！紐西蘭外島100頭領航鯨擱淺死亡 另30頭安樂死

熱門新聞

阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
梅根與兒子亞契今年要在美國度過感恩節。圖／路透資料照片

哈利、梅根讓兒子亞契見女王曾祖母 卻拒絕伯父與嬸嬸

2020-11-27 13:17
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
周庭入選BBC年度百大女性。(美聯社)

BBC評選百大女性 周庭、方方、楊紫瓊上榜

2020-11-24 08:45
詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事
川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票
裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜