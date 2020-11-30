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心好累！日本10月自殺人數 超越新冠肺炎死亡總人數

編譯徐榆涵／即時報導
光是今年10月死於自殺的日本人數就超越全日本因新冠肺炎而死亡的人數，尤其對女性和學生的影響最顯著。歐新社
光是今年10月死於自殺的日本人數就超越全日本因新冠肺炎而死亡的人數，尤其對女性和學生的影響最顯著。歐新社

專家曾警告，疫情可能導致心理健康危機、大規模失業和社會孤立等，種種焦慮正影響著全球民眾。日本官方數據顯示，今年10月死於自殺的日本人數就超越全日本因新冠肺炎而死亡的人數，尤其對女性和學生的影響最為顯著。

CNN報導，根據日本警察廳的數據，今年10月共有2153名日本人自殺，而根據勞動厚生省數據，截至目前，日本死於新冠肺炎的人數為2087人。其中，女性的自殺人數增加尤其多，比同期增加83%，相比男性比同期增加22%。

而造成此情況的原因包括，女性多半從事旅館、餐飲和零售業等行業，這些產業受疫情影響最深，因此許多人都被裁員。國際關懷協會（CARE）一項針對全球1萬多人的調查報告顯示，有27%女性認為在疫情期間面臨心理健康方面挑戰，而男性只有10%。

除了擔心收入問題，女性還要持續無償負擔家務。對於仍有工作的女性來說，當小孩因疫情不能去學校時，親職壓力就會隨之增加。且在疫情期間，擔憂小孩是否身心健康也都帶給許多女性額外負擔。

此外，疫情也對學生族群影響很大，受到疫情影響，學生被迫脫離學校和社交環境，在家就要面對與父母之間的關係以及做不完功課所承受的壓力等等。日本兒童健康與發展中心近期對8700多名父母和孩子進行線上調查，發現75%的日本學童因疫情表現出有壓力的跡象。

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