日本實驗：客機椅背是否傾斜 飛沫擴散程度差很多

超級電腦「富岳」模擬實驗得知，飛機內乘客在座椅椅背往後傾斜的狀態咳嗽的話，飛沫會在機內擴散。圖為示意圖。（Pixabay）

日本 最新的超級電腦「富岳」模擬實驗得知，飛機內乘客在座椅椅背往後傾斜的狀態咳嗽的話，飛沫會在機內擴散開來，但如果乘客有戴口罩，可大幅抑制飛沫擴散。

日本放送協會（NHK）報導，理化學研究所（神戶市）的研究團隊與日本航空公司（JAL）等合作，利用超級電腦「富岳」模擬測試乘客在客艙內不戴口罩咳嗽時含新型冠狀病毒的飛沫擴散的情形。

結果得知，如果乘客以一般坐姿咳嗽的話，大飛沫會落碰到前排座椅而落下，但如果乘客椅背是傾斜狀態的話，很多飛沫會往前後左右的座位擴散。而且，沒落下的氣溶膠（aerosol，氣霧）微小飛沫會順著空調的空氣急速在機艙內擴散。

如果乘客戴上口罩的話，咳嗽噴出的飛沫可減少至1/3，不論是怎樣的坐姿，感染的風險可減低。

研究團隊也針對計程車司機咳嗽時，窗戶開關與否的情況進行飛沫噴出的模擬實驗。

結果得知，駕駛座或後座的窗戶如果事先就打開的話，司機咳嗽20秒後，飛沫大約有1/4會從駕駛座旁的窗戶排出。如果駕駛座與後座之間有阻隔物的話，飛沫不會擴散，20秒後飛沫會減少一半。

模擬實驗得知，即使是窗戶關閉的情況，空調調成送風的模式的話，空氣大約90秒就會換氣，所以相較於窗戶開5公分，將空調風量轉強的話，通風換氣效果會更好。

如果是在約20平方公尺的卡拉OK包廂有9人在裡面，其中一人沒戴口罩唱歌的話，大飛沫會往前方或桌上飛。在唱歌人開始唱約30秒後，氣溶膠這種微小飛沫會急速在室內擴散。

但如果戴上口罩或遮口的護具，而且站在排氣孔的下方唱歌的話，微小飛沫就可大量抑制不擴散。