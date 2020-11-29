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哈米尼首席顧問：核子科學家遇刺 伊朗將採取行動回應

中央社德黑蘭29日綜合外電報導
28日伊朗街頭的示威者燃燒美國總統川普及候任者白登的照片。(美聯社)
28日伊朗街頭的示威者燃燒美國總統川普及候任者白登的照片。(美聯社)

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的首席顧問之一哈拉濟今天表示，伊朗將採取「經過計畫且果斷的」行動，來回應國家首要核子科學家法克里薩德遭到刺殺身亡事件。

路透社報導，身兼伊朗外交關係戰略委員會（Strategic Council on Foreign Relations）主席的哈拉濟（Kamal Kharrazi）發布聲明表示：「對於那些讓伊朗失去烈士法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）的罪犯，我們毫無疑問將採取經過計畫且果斷的回應。」

法克里薩德27日在伊朗首都德黑蘭附近一條高速公路上遭遇伏擊，在車內被擊斃。長久以來，西方國家和以色列政府懷疑他是一項秘密核武計畫的主要策畫者。

伊朗宗教和軍事領袖將這起刺殺事件歸罪於長期敵國以色列。伊朗過去便曾指控以色列自2010年以來已謀殺數名伊朗核子科學家。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室已拒絕就法克里薩德遇刺置評。以色列內閣成員哈尼比（Tzachi Hanegbi）昨天表示，他不知道是誰動手。

伊朗強硬派報紙「環球報」（Kayhan）今天呼籲採取嚴厲報復行動。由哈米尼任命的報社總編輯札瑞（Saadollah Zarei）在報上發表意見投書說，若證實以色列參與法克里薩德遇刺案，伊朗應對以色列港市海法（Haifa）發動攻擊。

伊朗 以色列

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