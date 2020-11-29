戰火奪走愛女一條腿 敘利亞母親編織籌手術費

敘利亞母親「藍眼喵喵」（右1）設計和編織澡袋參與義賣，為遭戰火炸斷左腿的大女兒（左1）籌手術費。圖為一家人展示「藍眼喵喵澡袋」。（裘振宇提供/中央社）

戰火奪去女兒一條腿，堅毅的敘利亞母親設計和編織澡袋，想為裝著義肢的女兒籌集後續手術費。她打破不可抛頭露臉的穆斯林婦女傳統禁忌，在鏡頭前訴說用勾針棉線編織的希望。

流離不為追求更好生活，只為一息尚存。

敘利亞母親在鏡頭前說道，當土耳其醫生在大女兒左腿裝上義肢，她的寶貝終於可以走路時，那是她「一生中最大喜悅」。

自稱「藍眼喵喵」的她是首都大馬士革人。內戰爆發後，老家遭到炸毀的她們被迫不斷搬遷，一度暫棲的首都郊外圍城東古塔區（Eastern Ghouta）成為一家人的傷心地。

「2014年的那天，家門前突然發生爆炸，炸彈奪走當時6歲女兒的左腿，右腿也被毀掉70%並且失去腿骨。為了醫治女兒，藍眼喵喵決定再次遷徙。」鏡頭前的她披著黑罩袍，穆斯林尼卡布（niqab）遮掩了臉部表情，露出靈動的明眸如訴如泣。

2011年3月開始的內戰已經奪走近50萬條性命，近1200萬人逃離家園。土耳其和俄羅斯 3月斡旋的停火形同具文，救援組織白盔（White Helmets）18日指出，俄羅斯和敘利亞政府軍持續鎖定反對勢力最後據點西北部伊德利布省（Idlib）學校、民宅和巿場，已違反停火協議108次。打了10年，一場惡戰竟無結束跡象。

傳統穆斯林家庭主婦的「藍眼喵喵」在大女兒左腿被炸斷後決定堅強、振作。離開圍城是個痛苦決定，一家人將與故鄉一刀切，像浮萍失根、風箏斷線。她說：「為了保住女兒另一條腿不被截肢，流離是唯一的路。」

圍城居民當時挖掘地道以求外援。「藍眼喵喵」說，一家人在「到處泥濘、布滿汙水的漆黑地道裡」跋涉多時才終於看見地道口那道光芒。但是重見天日的喜悅轉瞬即逝，在政府軍檢查哨前，一家人再度經歷生離死別的煎熬。

舉著步槍的士兵當時已經要將男主人強行帶走。令他們意外的是，眼前那位穆斯林婦女儘管淚水不住地奪眶而出，仍顫抖著訴說苦難，用勇氣和堅毅與粗魯又無情的士兵爭鋒。

「那些士兵非常苛薄、無情，他們用粗暴語氣說『閉嘴、滾』。」藍眼喵喵說：「我沒有被嚇倒，不斷大聲呼喊『我要我丈夫』。直到士兵們終於厭煩地說，『夠了、閉嘴，帶他走』。」

一家人費盡千辛萬苦抵達邊境 ，援助機構安排「藍眼喵喵」陪伴大女兒前往土耳其就醫。丈夫後來帶著二女兒也到了土耳其，一家人團圓已是3年後的事了。

「藍眼喵喵」說：「醫生替喵喵寶寶裝上義肢，她終於可以開始走路了，這是藍眼喵喵一生中難以忘懷的喜悅...不過喵喵寶寶的雙腿仍然需要更多手術，整個療程會非常昂貴。為了寶貝們，藍眼喵喵夫婦正在努力賺錢。」

「藍眼喵喵」是台灣 －雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心）目前扶助的150名當地敘利亞婦女之一。她用棉線編織「藍眼喵喵澡袋」，即將搭配敘利亞難民工廠生產的阿勒坡（Aleppo）手工肥皂，在網路上進行實體義賣。

中華民國政府出資在土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒巿興建台灣中心，建築主體今年10月完工後，隨即邁入營運準備階段。中心與當地多個非政府組織（NGO）合作，以3個月訓練這些敘利亞婦女設計和編織「擁有自己風格」的澡袋，每個人的作品都不一樣。

例如「藍眼喵喵澡袋」特徵是貓臉造型中，白色和咖啡色斑紋間醒目的一對藍大眼。此外，粉色貓臉造型的「喵喵露娜（Louna）澡袋」由出身敘利亞西北部地中海岸拉塔基亞（Latakia）的婦女設計織造；另一名來自伊德利布的婦女則設計了「汪汪迷墨（Mimo）澡袋」，灰頭皮白臉蛋狗臉造型同樣惹人憐愛。

「沒有一位婦女是女工、奴隸。」台灣－雷伊漢勒世界公民中心執行長、安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）建築系助理教授裘振宇說：「她們是獨立自主的藝術家，有自己的創作、有發聲的權利。用一根勾針、一點棉線織造一絲希望，讓漫長寂靜黑夜透出光芒。聚合縷縷幽光，可以迸發出閃爍夜空的光亮。」

為大女兒接下來一連串手術籌集經費的「藍眼喵喵」手上拿著她編織的澡袋說：「現在這隻藍眼喵喵希望牠可以去台灣，除了讓我們一家人繼續生活下去，也希望讓喵喵寶寶能夠接受更完整治療。」她在影片結束前說：「願真主賜予大家和平。」