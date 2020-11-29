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波蘭爭墮胎權示威擴大 發起人：掀起革命浪潮

中央社 / 華沙29日綜合外電報導
圖左為波蘭女權運動「女人出擊」發起人蘇查諾、圖中為藍帕特。 歐新社
圖左為波蘭女權運動「女人出擊」發起人蘇查諾、圖中為藍帕特。 歐新社

波蘭憲法法院10月做出裁決縮緊墮胎權，掀起民眾一波波大規模示威抗議。這場抗爭運動的領導人之一蘇查諾表示，這波示威潮已演變為反對當前政府的「一場真正革命」。

蘇查諾（Klementyna Suchanow）是位作家和編輯，也是波蘭女權運動「女人出擊」（Women's Strike）的發起人之一。她接受法新社訪問時表示，示威行動出發點是支持墮胎權，如今已演變為訴求更廣泛得多的運動。

一切源於波蘭憲法法院10月22日裁定，顧慮胎兒出生會有缺陷而墮胎屬於違憲行為。這使得波蘭成為幾乎完全禁止墮胎的國家。

46歲的蘇查諾表示：「這起裁決引爆民眾怒火。」在波蘭首都華沙的多場示威中，經常能見到蘇查諾和另一位發起人藍帕特（Marta Lempart）並肩而行的身影。

蘇查諾指出，抗議怒火一方面也來自民眾認為，政府對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的應對糟糕。波蘭爆發第二波疫情席捲全國，死亡率衝上空前高點。

她說：「民眾見到執政者不關心我們的生命、健康和安全，而是剝削一切來得到政治利益。」

蘇查諾並表示，這場抗議運動的訴求，已擴大到例如就業、教育、文化和勢力龐大的天主教會在波蘭社會所扮演的角色等議題。「人們真的想要政教分離。他們受夠了教會介入生活中各個層面。」

有數以十萬計的波蘭人在這波抗議行動中走上街頭，包括在從未出現過這類示威的市鎮和鄉間地區。

蘇查諾認為，這是「女性和年輕人掀起的一場革命。他們爭取讓波蘭稱得上是21世紀國家，在其中能過著正常生活。他們不想再被指導生活該怎麼做。他們正重新發現自由這個詞的意義」。

儘管抗議人潮有減少趨勢，部分歸因於人們擔憂疫情；但蘇查諾毫不懷疑這場運動已帶來歷史性的影響。

「這是一場停不下來的革命，也是一場已經勝利的革命，因為波蘭已因此改變。透過年輕人的參與，這場革命將在未來幾年結出果實。」

墮胎 疫情 就業

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