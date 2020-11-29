高速公路穿越大樓 成日本大阪另類地標

位於大阪阪神高速公路梅田出口附近的一棟圓形建築物，剛好被高速公路正面穿過，形成大阪街景中的一幅奇特畫面。這棟大樓名稱叫「門塔大廈」（TKP Gate Tower Building），是由出租會議室的大型業者TKP所管理的地上16層建築物，內有34間會議室。 圖／翻攝自Forbes

去過日本 大阪旅遊的民眾，可能有看過高速公路正面穿越大樓的奇特景像，也許有人會戲稱大樓是「釘子戶」，但日媒報導，這處大阪另類地標，其實體現了道路與建築物共存的極致。

日本經濟新聞報導，位於大阪阪神高速公路梅田出口附近的一棟圓形建築物，剛好被高速公路正面穿過，形成大阪街景中的一幅奇特畫面。

這棟大樓名稱叫「門塔大廈」（TKP Gate Tower Building），是由出租會議室的大型業者TKP所管理的地上16層建築物，內有34間會議室。

任誰靠近大樓一探究竟時，都會覺得這個畫面難以置信。兩側架設白色護欄的高速公路，就這樣直直穿過大樓正面；進入大樓搭乘電梯時，可以看到樓層簡介5樓到7樓為「阪神高速道路」，電梯內沒有5樓到7樓的樓層按鈕，也無法停靠5樓到7樓。

TKP關西分公司男性社員說，在大樓會議室內感覺不到任何車輛經過產生的震動跟噪音，也沒有聽到租借會議室的客戶有所抱怨。

高速公路在大樓外側都有橋墩支撐，從建築結構來看，高速公路與大樓並無任何實體接觸，可說兩者是完全分離；且大樓建設時，在所有窗戶都使用最厚的玻璃，所以可以抑制噪音及震動。

這條穿越大樓的高速公路正式名稱是「阪神高速11號池田線」，連結大阪府北部及大阪市區，也是往來大阪國際機場 （伊丹機場）不可或缺的交通要道。

令外界好奇的是，為什麼會有這麼一棟奇妙建築物誕生。阪神高速公路方面表示，當年為了紓解梅田附近交通壅塞的情況，必須設置一個新出口，於是在1984年完成道路建設計畫。

不過，在當年計畫路線上，有一名土地所有權人有意改建舊屋為大樓，在沒有替代用地的情況下，高速公路方面必須和地主進行合作，雙方就從1986年開始談判用地徵收問題。

土地所有者是販售液化石油氣的末澤產業，其社長末澤市子表示，談判當時是由他的父親進行，「詳細過程只有我已逝的父親清楚」。

不過，末澤也說，記得原本只是要蓋2樓高的小辦公室，但因為當年大環境景氣佳，所以才決定改蓋大樓，「然後就跟道路建設計畫產生衝突」。

日本1980年代的景氣非常好，在大都會 地區經常發生土地所有權人的開發計畫與道路計畫衝突的情況，讓土地徵收費用大幅增加。但當年不允許在道路的上下空間興建建築物，所以工程遲遲無法展開。

高速公路「強碰」大樓的僵局在1989年出現轉機，中央政府修正道路法等法令，創造「立體道路制度」，讓道路空間的建設及租賃權設定成為可能。

阪神高速公路跟土地所有權人就在法律修正後的1989年底達成協議，這棟大樓在1992年完工，成了全日本第一個利用立體道路制度跟高速公路共存的案例。

雖然這種特殊構造讓高速公路建設成本增加，但相對來說還是便宜，畢竟不用徵收大樓用地，也不用移轉所有權。

為搭配穿越大樓的外觀，高速公路在建設「穿越區」盡可能採用類似大樓的顏色及外觀；而在完工後雙方在後續維護保養方面仍必須合作，例如要檢查這段「穿越區」路段，高速公路作業人員必須經過大樓內部才能抵達。

日本政府國土交通省表示，使用立體道路制度的建築物愈來愈多，例如位於東京都港區的虎之門之丘（Toranomon Hills），但像大阪這種道路直接貫穿大樓的形式，真的非常罕見。

末澤談到這棟大樓的未來時說，當初看到父親帶回來的完工示意圖時非常吃驚，「但現在已成為大阪地標」；這棟大樓擁有很強耐震性，希望盡可能保留下去。