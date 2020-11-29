高速公路穿越大樓 成日本大阪另類地標
去過日本大阪旅遊的民眾，可能有看過高速公路正面穿越大樓的奇特景像，也許有人會戲稱大樓是「釘子戶」，但日媒報導，這處大阪另類地標，其實體現了道路與建築物共存的極致。
日本經濟新聞報導，位於大阪阪神高速公路梅田出口附近的一棟圓形建築物，剛好被高速公路正面穿過，形成大阪街景中的一幅奇特畫面。
這棟大樓名稱叫「門塔大廈」（TKP Gate Tower Building），是由出租會議室的大型業者TKP所管理的地上16層建築物，內有34間會議室。
任誰靠近大樓一探究竟時，都會覺得這個畫面難以置信。兩側架設白色護欄的高速公路，就這樣直直穿過大樓正面；進入大樓搭乘電梯時，可以看到樓層簡介5樓到7樓為「阪神高速道路」，電梯內沒有5樓到7樓的樓層按鈕，也無法停靠5樓到7樓。
TKP關西分公司男性社員說，在大樓會議室內感覺不到任何車輛經過產生的震動跟噪音，也沒有聽到租借會議室的客戶有所抱怨。
高速公路在大樓外側都有橋墩支撐，從建築結構來看，高速公路與大樓並無任何實體接觸，可說兩者是完全分離；且大樓建設時，在所有窗戶都使用最厚的玻璃，所以可以抑制噪音及震動。
這條穿越大樓的高速公路正式名稱是「阪神高速11號池田線」，連結大阪府北部及大阪市區，也是往來大阪國際機場（伊丹機場）不可或缺的交通要道。
令外界好奇的是，為什麼會有這麼一棟奇妙建築物誕生。阪神高速公路方面表示，當年為了紓解梅田附近交通壅塞的情況，必須設置一個新出口，於是在1984年完成道路建設計畫。
不過，在當年計畫路線上，有一名土地所有權人有意改建舊屋為大樓，在沒有替代用地的情況下，高速公路方面必須和地主進行合作，雙方就從1986年開始談判用地徵收問題。
土地所有者是販售液化石油氣的末澤產業，其社長末澤市子表示，談判當時是由他的父親進行，「詳細過程只有我已逝的父親清楚」。
不過，末澤也說，記得原本只是要蓋2樓高的小辦公室，但因為當年大環境景氣佳，所以才決定改蓋大樓，「然後就跟道路建設計畫產生衝突」。
日本1980年代的景氣非常好，在大都會地區經常發生土地所有權人的開發計畫與道路計畫衝突的情況，讓土地徵收費用大幅增加。但當年不允許在道路的上下空間興建建築物，所以工程遲遲無法展開。
高速公路「強碰」大樓的僵局在1989年出現轉機，中央政府修正道路法等法令，創造「立體道路制度」，讓道路空間的建設及租賃權設定成為可能。
阪神高速公路跟土地所有權人就在法律修正後的1989年底達成協議，這棟大樓在1992年完工，成了全日本第一個利用立體道路制度跟高速公路共存的案例。
雖然這種特殊構造讓高速公路建設成本增加，但相對來說還是便宜，畢竟不用徵收大樓用地，也不用移轉所有權。
為搭配穿越大樓的外觀，高速公路在建設「穿越區」盡可能採用類似大樓的顏色及外觀；而在完工後雙方在後續維護保養方面仍必須合作，例如要檢查這段「穿越區」路段，高速公路作業人員必須經過大樓內部才能抵達。
日本政府國土交通省表示，使用立體道路制度的建築物愈來愈多，例如位於東京都港區的虎之門之丘（Toranomon Hills），但像大阪這種道路直接貫穿大樓的形式，真的非常罕見。
末澤談到這棟大樓的未來時說，當初看到父親帶回來的完工示意圖時非常吃驚，「但現在已成為大阪地標」；這棟大樓擁有很強耐震性，希望盡可能保留下去。
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