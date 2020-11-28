英國服飾品牌黑五下殺到0.1折 遭質疑壓榨員工

歐美各大商家在黑五紛紛推出超低折扣。路透

英國一家服飾零售商 祭出的「黑色星期五 」優惠，下殺到0.1折，理應讓許多消費者非常開心，不料卻反而在社群媒體 惹來一片撻伐，質疑該公司的商品遭如此賤賣，如何能信守付給工廠工人合理工資的承諾。

路透報導，總部位於曼徹斯特的服飾品牌Pretty Little Thing及其母公司Boohoo，今年初就因英格蘭中部萊斯特（Leicester）成衣廠的工作環境與低薪，受到勞權運動人士、媒體報導的壓力。

獨立審查人士在Boohoo英格蘭供應鏈發現數個缺失，並提出改進事項，該公司都一一接受，並著手改善。

不過，Pretty Little Thing為今年感恩節檔期推出的黑五折扣，這下又讓公司「黑了」，社群媒體用戶群起反彈，因為他們覺得這麼低的促銷價，讓人懷疑如何保障工人權利。

溫德斯特（Jamie Windust）在推特上表示，「Pretty Little Thing賣的服飾只要5便士，卻仍能獲利，這不但不有趣，還提醒了我們這個產業持續用不合理的工資、惡劣的工作環境，來剝削黑人、原住民，以及有色人種」。