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新法禁止公布警察照片 法國境內料掀大規模抗爭

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新法禁止公布警察照片 法國境內料掀大規模抗爭

中央社巴黎28日綜合外電報導
法國巴黎民眾抗議一項限制公布警員臉孔照片或影片的法案，走上街頭示威。(美聯社)
法國巴黎民眾抗議一項限制公布警員臉孔照片或影片的法案，走上街頭示威。(美聯社)

法國媒體近日公布一段影片顯示數名警員毆打一名非裔男子，消息震撼全國後，預計法國境內今天將有數十起民眾集會，他們要抗議一項限制公布警員臉孔照片或影片的法案。

這起案件震撼全法國，讓名人政要紛紛譴責警察暴行，並引發各界對於總統馬克宏（Emmanuel Macron）隸屬政黨「共和前進」（LREM）國會議員所提新法案的激烈爭辯。

法國飽受爭議的「整體安全法」草案近日在國民議會一讀通過，其中尤以第24條最受批評。

法條主要內容是懲戒民眾「惡意散布軍、警、憲行動中，帶有面部或其他可辨識特徵，且目的明顯是要損害執法人員人身安全或精神狀態的畫面」。涉事者將面臨一年監禁和4萬5000歐元的罰款。

雖然法案還有待參議院同意，但已掀起全國各地的民眾集會與抗爭。

籌備集會的人士呼籲撤銷法案第24條，並聲稱這個條文違反「我們共和國的基本公眾自由」。

其中一名成員表示，這部法案意圖破壞新聞自由及言論自由。

預計許多工會團體將參與抗爭，在2018年至2019年時而暴力抗爭使法國陷入動盪的黃背心運動（yellow vest）成員，預料也不會缺席。

警察 馬克宏 參議院

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