疫情愈燒這隻貓愈紅！50歲哆啦A夢漫畫大熱賣

《哆啦A夢》系列漫畫出版至今已滿50周年，仍深受小朋友喜愛。美聯社

共同社報導，出版商表示，在新冠肺炎疫情 導致學校停課期間，許多日本 學童迷上已出版50周年的《哆啦A夢》系列漫畫，以致今年這些經典漫畫書暢銷得不得了。

出版社小學館（Shogakukan）27日說，截至11月底，過去一年來，總計印行逾500萬本《哆啦A夢》漫畫書以及其他凸顯這隻機器貓的出版品。在45集《哆啦A夢》單行本中，第1集光是在3月份就狂賣逾1.1萬本，創下21世紀單月最高紀錄。

日本3月至5月新冠肺炎確診病例激增，小學、初中和高中因此大多停課。在那段期間，童書和漫畫書銷路旺盛，《哆啦A夢》系列漫畫尤其受歡迎。

去年12月發行的《哆啦A夢》第0集，也就是為紀念這系列漫畫發行50周年特別推出的單行本，更助長買氣。0集漫畫內含第1集的六種不同版本，因為《哆啦A夢》當初在小學館六種瞄準學齡前幼兒和小學生的雜誌刊出時，作者藤子·F·不二雄針對每本雜誌的讀者群，分別繪製不同版本。

小學館哆啦A夢工作室（Doraemon Room）負責人松井聰說：「過去一年來，《哆啦A夢》大受歡迎，再次令我大為驚喜。這實在是日本首屈一指的漫畫。」

《哆啦A夢》敘述同名機器貓為幫助笨拙的小學生大雄，從22世紀穿越時空來到今日世界的故事，已被改編成電影、電動遊戲和卡通影集。