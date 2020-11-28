伊朗最高層怒責以色列刺殺核子科學家 揚言報復

伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh） 在德黑蘭附近座車內遭人開槍射殺，送醫後不治。 路透

伊朗 總統羅哈尼今天指控以色列 ，企圖以刺殺伊朗首要的科學家來製造「混亂」，但伊朗不會落入「陷阱」，將施以報復；最高領袖哈米尼也揚言報復。

伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh） 在德黑蘭附近座車內遭人開槍射殺，送醫後不治。外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）昨天指出，「有重要跡象顯示，以色列涉入」此事。

「紐約時報 」報導，一名美國官員和另2名情報官員證實，以色列策畫這起攻擊事件。

羅哈尼（Hassan Rouhani）今天在電視上指控以色列是主謀，並說，「伊朗人民聰明到不會落入猶太復國主義者佈下的陷阱，他們的目的是要製造混亂，但他們應該要知道，我們了解他們的技倆，因此他們不會得逞」。

「伊朗的敵人應該要知道，伊朗人民和官員勇氣十足，不會坐視這種罪行存在。到了適當時候，必會懲治這種罪行。」

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天呼籲「懲罰」刺殺法克里薩德的幕後策動者；並說，法克里薩德的未竟工作必須持續下去。

哈米尼在官網張貼聲明，呼籲「追查這項罪行，當然要懲罰凶手以及策動此事的人…將烈士法克里薩德在各領域努力投入的科技工作持續下去」。

聲明中稱，法克里薩德是一位「受人敬重的核子與國防科學家…死在罪犯和殘忍的傭兵手中」。

哈米尼並說：「這位出類拔萃的科學家因為長久投入了不起的科研工作，而致如今將自己寶貴的性命交付給了真主，他有幸成為烈士是真主對他的酬賞。」