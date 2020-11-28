伊朗核武之父遇害 德黑蘭批以色列充當美打手

伊朗國營電視台報導，伊朗總統今天指控以色列是暗殺核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）的幕後凶手。西方國家一直以來懷疑法克里薩德是伊朗核彈祕密計畫的首腦。美聯社

伊朗 國營電視台報導，伊朗總統今天指控以色列 是暗殺核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）的幕後凶手。西方國家一直以來懷疑法克里薩德是伊朗核彈祕密計畫的首腦。

伊朗媒體報導，法克里薩德在德黑蘭附近自家車內遭人開槍射殺，送醫後不治。伊朗的宗教和軍事領袖揚言將對法克里薩德的死展開報復。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）指控宿敵以色列是美國 的打手，替華府暗殺伊朗的首席核子科學家。

根據國營電視台報導，伊朗總統羅哈尼在聲明中說：「全球傲慢的邪惡之手，在猶太復國主義充當雇傭軍下，沾滿了這個國家之子的鮮血。」羅哈尼所謂的全球傲慢指的應是美國。

羅哈尼說：「法克里薩德烈士遇刺顯示我們敵人的絕望和仇恨的深度…他的殉難不會打擊我們的成就。」

法克里薩德的死恐引發伊朗和死對頭美國在川普總統任期最後幾周的對峙，同時使得總統當選人拜登（（Joe Biden）恢復歐巴馬（Barack Obama）政府期間美伊關係和緩的努力更為複雜。

英國「每日郵報」引述伊朗國營電視台報導，法克里薩德是在伊朗首都德黑蘭與鄉鎮阿布薩德（Absard）間的路上中了伏擊，凶手在法克里薩德所乘的轎車抵達事發地點時引爆路旁的汽車炸彈，碎片飛散數百碼；之後紐約時報稱有多達6名槍手對法克里薩德的車掃射。

每日郵報另引述中東當地媒體披出，據報以色列一直在慫恿川普政府在下台轟炸重要的反應設施，以重擊伊朗核子計畫。但沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼（Mohammedbin Salman）上週日與美國國務卿蓬佩奧、以色列總理尼坦雅胡密會時，不願支持美以的計畫。

紐約時報指出，歐巴馬任內的中情局長布瑞南（John Brennan）推文稱，暗殺法克里薩德之舉是「犯罪行為、極其魯莽，恐招致血腥報復並使區域爆發新一波衝突」他呼籲伊朗按捺住怒火別急著報復，先等「負責任的美國領導人上台」。