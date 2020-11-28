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巴西婦釣魚招惹上萬隻「殺人蜂」臉部慘挨數百螫針

編譯周辰陽／綜合報導
非洲化蜜蜂俗稱殺人蜂，是西方蜜蜂的一個亞種，人為不經意的情況下產生的雜交種，性情兇暴，分布於南美洲、中美洲與美國南部。(取材自維基百科)
非洲化蜜蜂俗稱殺人蜂，是西方蜜蜂的一個亞種，人為不經意的情況下產生的雜交種，性情兇暴，分布於南美洲、中美洲與美國南部。(取材自維基百科)

巴西25日下午傳出三位老婦人不慎驚動「非洲化蜜蜂」（African bees），慘遭上萬隻蜜蜂圍攻，所幸兩位勇敢警官冒險衝進蜂群將人救出，送醫後只有一人必須留院觀察，但狀況已趨於穩定。

從現場畫面可見，受傷最重的72歲老婦人全身上下都布滿螫傷，光臉上就留有數百個螫針。

每日郵報報導，這起事件發生在巴西的布里坦尼亞（Britânia）。三位老婦人結伴到一條河流釣魚，卻沒注意到非洲化蜜蜂已在附近一條橋梁的柱子築巢，幾分鐘後就被超過一萬隻暴怒蜜蜂圍攻，路過附近的機車騎士見狀立刻報警求救。

獲報趕來的奧李維拉警官（Sergeant Valdivino de Oliveira）告訴記者，當時三位老婦人已被包圍約10分鐘，儘管她們奮力阻擋、試圖自保，但其中一人已經暈過去，「她完全沒有反擊能力了，全身都被螫傷，頭部與臉龐最嚴重」。

眼見情況危急，奧李維拉警官跟同僚把警車開到最近距離後，也沒時間穿上保護裝備就一起衝進蜂群，把三位老婦人都拉上警車。儘管警官把車窗打開讓蜂群飛出，但許多蜜蜂仍留在警車內繼續攻擊。

一行人趕到醫院時，72歲老婦人頭髮中還留有好幾隻死掉的蜜蜂。儘管她的兩位同伴及兩名警察都受到嚴重螫傷，但4人接受治療後已先後獲准出院返家，僅受傷最重的72歲老婦人仍留院觀察。

根據維基百科，非洲化蜜蜂俗稱殺人蜂，是西方蜜蜂的一個亞種，人為不經意的情況下產生的雜交種，性情兇暴，分布於南美洲、中美洲與美國南部。

來源：YouTube

警察 美國 釣魚

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