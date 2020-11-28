北韓偷疫苗情報？想駭進阿斯特捷利康藥廠

北韓國家領導人金正恩主持勞動黨第7屆中央委員會第20次政治局擴大會議。(路透)

路透掌握的獨家消息指出，北韓駭客 最近幾周試圖攻破正在研製新冠肺炎 疫苗的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）系統，但最後並未得逞。

消息人士透露，這些駭客偽裝成招聘人員，利用領英（LinkedIn）與WhatsApp，向阿斯特捷利康工作人員發送假的職缺訊息，並在狀似職缺描述的附帶文件夾帶惡意程式碼，好入侵受害者的電腦。包含新冠肺炎疫苗研發團隊人員在內的「一大群人」都被鎖定，但據信沒有人上當。

消息人士指出，從此次攻擊使用的工具與技術來看，應是美方官員與網安專家所認定的北韓駭客團體。這批駭客此前針對國防企業與媒體機構，直到最近幾周才轉向新冠肺炎相關的目標。

阿斯特捷利康婉拒評論，北韓駐日內瓦的聯合國使團沒有答覆查證請求。平壤與外媒沒有直接聯繫，此前也否認執行網路攻擊，但微軟公司與南韓情治機構據報都曾挫敗北韓的駭客活動。

報導指出，在新冠肺炎大流行期間，國家贊助與犯罪駭客團體忙著獲取疫情最新研究與資訊，讓公衛組織、疫苗科學家與藥廠受到的網路攻擊激增。西方官員認為，獲取的資訊可用於牟利或勒索被害人，甚至讓外國政府因此取得抗疫的戰略優勢。俄羅斯、中國與伊朗都曾被控涉入，三國也都予以否認。